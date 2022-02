Arteta contesta a Aubameyang: "Me veo como la solución, no como el problema"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, respondió a Pierre-Emerick Aubameyang, que dijo que su mala relación con el español terminó con su etapa en Inglaterra, y dijo que él se vio como la solución y no como el problema.



El gabonés dijo que el fin de su tiempo en el Arsenal se debió exclusivamente a un problema con el técnico vasco, que le apartó del equipo después de un acto de indisciplina de este al llegar tarde de un viaje personal.



"Esa es su opinión. Es lo que dijo y hay que respetarlo. Estoy muy agradecido por lo que aportó, los goles que hizo son algo innegable. Pero de la manera en la que me veo yo en esa relación es la solución, no el problema", apuntó el entrenador español.

Apartado desde principios de diciembre, el mencionado no fue el primer desencuentro entre Arteta y Aubameyang. La temporada pasada, el africano llegó tarde al derbi del norte de Londres por meterse en un atasco, lo que le costó quedarse fuera de la convocatoria aquel día.

Sus actos de indisciplina, junto a su bajón de rendimiento, con sus peores cifras goleadoras en las dos últimas campañas, precipitaron la salida de Aubameyang en el pasado mercado invernal, rumbo al Barcelona.