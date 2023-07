Aparecen distintas pancartas en Valencia en contra de Pepelu: "Criado en Orriols, huido a Singapur"

El fichaje de Pepelu por el Valencia sigue dando que hablar ya que durante las últimas horas han aparecido diferentes pancartas en contra del nuevo jugador che.

El malestar de los aficionados del Levante por este movimiento se sigue haciendo notar y en esas pancartas se podía leer mensajes como: "Pepelu, traïdor; no has entés res" (Pepelu, traidor; no has entendido nada") y "Criat a Orriols, fugit a Singapur" (Criado en Orriols, huido a Singapur).

El Valencia se hizo con lo servicios de Pepelu por 5 millones de euros y tras confirmarse el no ascenso a LaLiga EA Sports del club vecino. Desde entonces los mensajes por parte el levantinismo no se hicieron esperar.

El director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, aseguró este lunes que nunca en su carrera profesional había llorado por un futbolista que se ha ido de su equipo, como acaba de ocurrir con la salida del centrocampista Pepelu García al Valencia.

Este martes, el propio Pepelu se defendió al asegurar que no se sentía ningún traídor: "La verdad es que me da igual la opinión de la gente. No me siento un traidor; el año pasado todo el mundo sabía la situación del Levante, todo el mundo tenía ilusión pero no ha salido como esperábamos", admitió en referencia a que no haya podido regresar a Primera. Además dijo que en su anterior club "todo el mundo sabía que quería crecer".