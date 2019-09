Aparece un inquietante bosque dentro de un estadio de fútbol en Austria

El estadio Wörthersee, en Klagenfurt, Austria, ha sido invadido por un inquietante bosque de abedules, sauces, carpes, álamos, carvallos y arces, entre otros, que crece tranquilo en un terreno en el que antes solo se oía el ruido de los cánticos de una afición disfrutando de un partido de fútbol.

Esta asombrosa transformación forma parte de "For Forest - The Unending Attraction of Nature", un proyecto del artista suizo Klaus Littmann que nace con el objetivo de poner el foco en el cambio climático y la deforestación de nuestro planeta.

La obra, parcialmente financiada por patrocinadores, consta de 300 árboles -alguno de hasta 6 toneladas y 14 metros de altura- que se concentran en lo que antes era el terreno de juego del enorme estadio con capacidad para 30.000 espectadores ubicado en el sur de Austria.

La yuxtaposición de los imponentes árboles que brotan junto a los asientos de espectadores del estadio, el cemento del suelo, y los cristales del estadio conforman una visión poderosa con la que Littmann invita a la reflexión de lo que algún día pueda convertirse la naturaleza: un especio delimitado y especialmente designado al que visitar dentro de un horario

"For Forest - The Unending Attraction of Nature", que mezcla el arte con la ecología, se inspiró en un dibujo distópico realizado por el artista y arquitecto austríaco Max Peintner hace más de 30 años.

La obra se inauguró este pasado domingo 8 de septiembre y podrá visitarse de manera gratuita hasta el 27 de octubre en la ciudad austríaca de Klagenfurt.

Una vez finalizada, los árboles serán recolocados en las inmediaciones del estadio como una "escultura viva", tal y como aseguró la organización en la presentación del proyecto.