Aparece la camiseta de Depay en la web del Barcelona

Todo hace indicar que Memphis Depay será jugador del Fútbol Club Barcelona, aunque todavía no es oficial. En la mañana de este sábado se ha dado una curiosa circunstancia ya que por unos instantes apareció la camiseta de Depay en la tienda online del club blaugrana.

Al instante desapareció asique todo es debido a un error y además había mensajes en la web sobre la realización de trabajos de mantenimiento.

No es la primera vez que aparecen filtraciones en la web del Barcelona ya que antes de que se hicieran oficiales los fichajes de Eric García y del Kun Agüero, aparecía en la programación de la televisión blaugrana.

Depay, sobre su eventual traspaso: “No estoy preocupado por eso en absoluto”

El delantero neerlandés Memphis Depay, que termina contrato con el Olympique de Lyon a finales de mes, dijo hoy que no le afectan los rumores sobre su posible fichaje por el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain o el Juventus de Turín.



"No estoy preocupado por eso en absoluto. De momento, solo tengo en mente el primer partido contra Ucrania del domingo", respondió el jugador en una rueda de prensa de la selección neerlandesa.



Preguntado por si ha comentado con sus compañeros de la absoluta dónde jugará la próxima temporada, indicó que no es alguien "que hable mucho de eso en un grupo de jugadores".