Ansu Fati y su debut en el Barça: "Si me lo llegan a decir hace un año ni me lo imaginaba"

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha asegurado que su debut con el primer equipo fue "como un sueño" para él que le pasó "muy rápido" y que hizo realidad algo que no imaginaba que pudiera llegar a suceder, por lo que en estos días de confinamiento por el coronavirus intenta "disfrutar" de ese recuerdo.

"No me lo hubiera creído, para nada. La verdad que no. Pasó todo muy rápido, era como un sueño y si hace un año me llegan a decir que estaría con el primer equipo, ni me lo imaginaba. Intento disfrutarlo, ahora que estoy en casa pienso en ello y es increíble. Debo seguir trabajando, y ya está", rememoró de su debut en una vídeo-llamada junto a sus compañeros del Barça B Ronald Araújo y Álex Collado emitida por el club blaugrana.

Fati, extremo de sólo 17 años, hizo su debut con el primer equipo blaugrana cuando todavía tenía 16 años, en un partido de LaLiga Santander contra el Real Betis en el Camp Nou que terminó con 5-2 para los culés y en el que jugó 12 minutos. En esta temporada, acumula 24 partidos con el primer equipo, con 5 goles y 1 asistencia.



Ahora, no obstante, está en casa confinado con su familia y con un preparador físico. "Estoy en casa con toda mi familia, me despierto, entreno, como, intento ver 'pelis' y hacer más ejercicios y jugar a la 'Play', tampoco mucho más", apuntó sobre su día a día.

"Echo de menos el tener la rutina de entrenar todos los días y ver a mis compañeros", reconoció el extremo, que enseñó una camiseta del Inter de Milán que intercambió en el partido de la Liga de Campeones en el Giuseppe Meazza.