El "annus horribilis" de Neymar

Neymar vive en este 2019 su momento más delicado, acosado por la polémica y con una lesión de última hora que le ha apartado definitivamente de la Copa América de Brasil 2019. A continuación, las lesiones, controversias y escándalos que ha protagonizado la máxima estrella de la selección brasileña este año:



1.- Fuera de la Copa América. Nueve días antes de su debut en la Copa América de Brasil 2019, Neymar sufre una lesión en el tobillo derecho que le aparta de la Copa América. Una entrada del catarí Assim Madibo, en el minuto 17 del amistoso disputado en Brasilia, le provoca la rotura de un ligamento del tobillo y la Confederación Brasileña anuncia horas después que le desconvoca "dada la gravedad de la lesión y al no tener tiempo suficiente para recuperarse".



2.- Acusación de violación en París. Una mujer, cuya identidad no ha sido divulgada, presentó el pasado viernes una denuncia en una comisaría de Sao Paulo acusando a Neymar de haberla violado en un hotel de París el día 15 de mayo. Según contó la presunta víctima en la querella, divulgada por los portales 'UOL' y 'GloboEsporte' y confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, "Neymar se volvió agresivo, y mediante violencia, practicó relación sexual contra su voluntad". El atacante, concentrado con su selección para la Copa América, negó esa versión de los hechos y para defenderse publicó en sus redes sociales toda la conversión que mantuvo con la mujer, incluyendo fotos íntimas de ella. "Lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer dentro de cuatro paredes, algo que ocurre en todas las parejas", dijo Neymar.



3.- Agresión a aficionado y pérdida de capitanía de Brasil. Neymar le propinó un fuerte golpe a un aficionado que le dijo que no sabía jugar al fútbol, cuando se disponía a recoger la medalla de subcampeón de la Copa de Francia, que el París Saint-Germain perdió en la tanda de penaltis ante el modesto Rennes. La reacción del camisa '10' fue criticada por la prensa brasileña, por su técnico en el conjunto galo, Thomas Tuchel, y por uno de sus más íntimos amigos y compañero del vestuario, Daniel Alves. Fue sancionado con tres partidos por la federación gala. También generó cierto malestar en el vestuario el dardo que lanzó a los más jóvenes de la plantilla tras perder el título. A su llegada a la concentración con Brasil, Tite le retiró el brazalete de capitán que había asumido de manera permanente tras el Mundial de Rusia 2018 y se lo dio a Daniel Alves.



4.- Otras lesiones: El delantero recayó de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, por la que ya fue operado en 2018 y a punto estuvo de costarle su presencia en el pasado Mundial. En este 2019 estuvo de baja tres meses, desde finales de enero hasta finales de abril. En su primera semana de entrenamientos con la selección con miras a la Copa América, sintió unas molestias y estuvo tres días bajo el cuidado de fisioterapeutas por molestias en la rodilla izquierda, si bien la comisión técnica descartó una lesión de gravedad y ya está reincorporado al grupo.



5.- Sanción de la UEFA por críticas a los árbitros. En medio de su recuperación, Neymar vio desde la grada laeliminación del PSG en los octavos de final de la Liga de Campeonesante el Manchester United, como ya ocurrió la temporada pasada contra el Real Madrid. El brasileño, molesto con el arbitraje, escribió en sus redes sociales: "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para seguir las repeticiones. Que se vayan a la mierda". La Comisión de Disciplina de la UEFA le sancionó por ello con tres partidos de suspensión. Según "L'Équipe", Neymar ha presentado un recurso contra el castigo.



6.- Fiesta de cumpleaños con muletas y lío en el Carnaval. Neymar celebró su 27 cumpleaños aún en muletas y con una pomposa fiesta en una sala del centro de París. Acudieron todos los integrantes de la plantilla del PSG, amigos y familiares. Nada más dejar las muletas, viajó casi dos semanas a Brasil para celebrar el carnaval. Estuvo en la ciudad de Salvador y en el Sambódromo de Río de Janeiro, donde repartió abrazos y sonrisas y se dejó fotografiar con la cantante Anitta a pocos metros de la actriz Bruna Marquezine, su exnovia.



7.- Supuesto encontronazo con Julian Draxler. Según el diario francés "Le Parisien", los dos futbolistas discutieron en el vestuario, tras la derrota por 3-2 ante el Montpellier, y tuvieron que ser separados para no llegar a las manos. Al parecer, el alemán se quejó de la actitud de Neymar en el campo y éste último le respondió: "¿Quién eres tú para hablar así conmigo? Solo pasas la pelota para atrás".