Anil Murthy subirá el precio de los abonos y de las entradas del Valencia

El presidente del Valencia, Anil Murthy, adelantó que si las condiciones sanitarias permiten la asistencia de público a Mestalla se incrementará el precio de los abonos y entradas para la próxima campaña.



Murthy lo avanzó en una conferencia telemática que ofreció en el ‘Campus France’ de Singapur en la que aseguró que se trata de una decisión basada en datos y no “en emociones”, que señaló que era el argumento con el que se decidían estas cuestiones hasta su llegada a la presidencia del club.



"Incrementé los precios de las entradas un 20% y las agotamos. Al año siguiente nos fue bien y las incrementamos otro 20% y las volvimos a agotar. Este año no lo hemos hecho tan bien pero, si la COVID 19 nos deja de nuevo abrir el estadio, voy a subir los precios de nuevo”, afirmó.



Murthy dijo que la política de precios debe estar marcada por los “datos” y no por las emociones y que se debe establecer un precio justo que se pueda explicar y justificar. "Estoy obsesionado con la toma de decisiones movida por los datos. No me digas que estás haciendo algo sin datos que lo respalden”, apuntó.



Murthy señaló que antes de su llegada al Valencia “la teoría era que si no lo habías hecho bien, si habías sido duodécimo, tenías que bajar los precios para que viniera más gente”. “De hecho, mejor todavía: regala la entrada, abre el estadio gratis y habrá más seguidores”, ironizó Murthy que pidió a los empleados del club que le enseñaran los datos que respaldaban ese argumento porque le parecía “una decisión emocional sin ningún tipo de base”. “Mi respuesta fue: ‘No os creo. Creo que las entradas gratis hacen el acontecimiento menos valioso y vendrá menos gente así que sube el precio’”, recordó.



Murthy señaló que desde que llegó a la presidencia del club su método ha sido preguntar a todo el mundo para que le justificase con datos sus decisiones. “He molestado a mucha gente pero sé que estoy en el camino correcto cuando me dicen ‘el fútbol es así, tú no lo entiendes’”, afirmó.



De hecho, el presidente del Valencia dijo que deben llegar profesionales de otros ámbitos a mejorar la gestión de los clubes. “Los profesionales del fútbol no son los más inteligentes, creo que es bueno que lleguen profesionales de otras áreas para mejorar la manera en la que se gestiona”, concluyó.