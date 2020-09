Anil Murthy: "Ahora mismo hay una plantilla lo suficientemente fuerte para competir"

El presidente del Valencia, Anil Murthy, aseguró que pese a la ausencia de fichajes, la fuerza del grupo y la aportación de los jóvenes hacen que el equipo llegue al estreno liguero con “una plantilla que es suficientemente fuerte para competir”.

“El estilo de Javi Gracia siempre ha sido de formar un bloque sólido de jugadores y eso es algo que debemos tener. Tenemos que ser competitivos no porque tengamos un par de estrellas sino porque somos fuertes como grupo”, señaló Murthy en el fanzine oficial ‘Batzine’.

El dirigente señaló que la pandemia del coronavirus les ha dado “la oportunidad de rejuvenecer el equipo y crear una conexión más fuerte entre la Academia y el primer equipo”. “Tenemos un grupo sólido ahora mismo, que celebra incluso que jueguen los jóvenes. Notas la frescura cuando vas al campo de entrenamiento”, afirmó.

De hecho, Murthy señaló que podrán echar mano de ellos si finalmente no llegan incorporaciones en algunas de las posiciones que quieren reforzar o si hay lesiones. “Ahora, sabemos que podemos contar con algunos de ellos en el caso de que el mercado no nos permita cubrir todas las posiciones o si hay lesiones. Hay una conexión muy fuerte entre el primer equipo y la Academia”, destacó.

El dirigente lamentó que el equipo no vaya a contar de momento con el apoyo de los seguidores en Mestalla y avanzó que “el equipo que sepa competir en un campo neutral, sabiendo que no hay seguidores, es el equipo que lo hará mejor”. “Mestalla siempre ha intimidado a los visitantes. Pero ahora está sólo el terreno de juego, no hay aficionados. Puede parecer algo trivial pero es muy importante”, reconoció.