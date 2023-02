Ángel Haro, sobre la acción de Aspas: "El fútbol es de listos, pero no de tramposos

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha anunciado este lunes "un recurso" para evitar que el defensor italiano Luiz Felipe Ramos sea sancionado por la expulsión del sábado, ya que opina "que debió actuar el árbitro de VAR" para revocar la tarjeta por tratarse de "una acción clara".

"No sé si prosperará, pero recurriremos. No me pareció jugada de roja y el árbitro de VAR sin duda debió sacar del error al árbitro de campo. No hay acción violenta. Me gustaría reflexionar sobre esto. Se premia al tramposo. El fútbol es de listos, pero no de tramposos", añadió Haro sobre el fingimiento del delantero del Celta Iago Aspas.

El dirigente bético incluyó en esta práctica deportiva a sus "propios jugadores también", ya que es un comportamiento que "se ve hasta en jugadores infantiles: triunfa la simulación. No hay que poner la lupa en Aspas, también han simulado futbolistas del Betis, pero es reprobable y el colectivo arbitral debe reaccionar", dijo.

Ángel Haro también lamentó en la "anomalía estadística entre las faltas que" comete el Betis "y las diez tarjetas rojas que" han visto sus jugadores en lo que va de Liga, aunque pidió "ser autocríticos" porque "ha habido rojas justas y otras que no", así que "en lo que respecta al club, también hay que reflexionar".

El mandatario verdiblanco puntualizó que este ejercicio debe hacerse "sin señalar a un jugador en concreto", ya que Luiz Felipe, el más castigado de los béticos, "sólo tuvo una roja en su estancia en Italia", mientras que en España ha sido expulsado tres veces en once partidos.