Anelka: "Querido Kylian, si quieres premios más grandes, tendrás que dejar el PSG"

El exfutbolista francés Nicolás Anelka le ha dedicado unas palabras a su compatriota, el joven jugador del PSG Kylian Mbappé, en una carta abierta en The Athletic

"Querido Kylian. Me encantaría poder decirte que esto será fácil, te recuperarás rápidamente y que volver al fútbol será muy sencillo. Pero el fútbol no es así. Una tanda de penaltis es la mejor manera de resolver un partido cuando sales victorioso, pero cuando eres vencido es muy cruel . Es una cicatriz que te marca, que se desvanece, pero que en realidad nunca desaparece. Te sientes completamente solo. Hay que vivir con ello y hay que trabajar, trabajar, trabajar en el campo, jugar partidos, marcar goles, para poder empezar a olvidar. Pero nunca lo olvidarás por completo. Nunca olvidé. Nunca olvidaré", comienza la carta de Anelka.

Después de ese comienzo, Anelka aconseja a Mbappé salir del PSG si quiere conseguir mayores logros deportivos: "Si quieres recibir los mayores elogios, tendrás que dejar el PSG en algún momento. Hagas lo que hagas en París será bueno, pero alguien siempre dirá: 'Bueno, lo hiciste muy bien con el PSG, pero solo en Francia. Las mejores ligas están en Inglaterra y España, por lo que no competiste con los mejores jugadores"

??? Anelka, lanza un mensaje a @KMbappe, en @TheAthleticUK



?? "Si quieres recibir los mayores elogios, tendrás que dejar el PSG"



?? "Si quieres ser uno de los mejores, haz lo que haces en París pero con Chelsea, United, City o Liverpool. O ir a España a Madrid o Barcelona" pic.twitter.com/NhZlGaS0OA — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 5, 2021





Y termina su carta animando a su salida a Inglaterra, España o Italia: "La liga francesa no es fácil, no me malinterpretes, pero creo que la liga más dura es la de Inglaterra. Si quieres ser uno de los mejores, haz lo que haces en París pero con Chelsea, United, Arsenal, City o Liverpool. O ir a España a Madrid o Barcelona. O quizás Italia. Entonces podemos hablar de un impacto más global",.