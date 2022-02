Anelka: "El año en Madrid fue un infierno, fueron a preguntar a Lorenzo Sanz por qué me había fichado"

Nicolas Anelka, exjugador de Real Madrid y PSG, entre otros equipos, ha concedido sendas entrevistas a RMC Sport y Marca en las que habla del choque que enfrentará a ambos conjuntos el próximo martes en el Parque de los Príncipes de París.

"Es una final anticipada. Dos grandes equipos, dos grandes clubes. Le doy una pequeña ventaja al Real Madrid porque tiene más experiencia. Cuando llegan estos momentos son un equipo muy fuerte siempre, pero el PSG tiene jugadores extraordinarios por lo que puede también sacar un buen resultado", considera Anelka sobre el duelo de dentro de cinco días.

En las entrevistas el galo también recuerda momentos de su única temporada en Madrid, la 1999/2000 en la que acabó conquistando la Champions League. "Fue una locura cuando llegué. Vine de Inglaterra y estaba acostumbrado a tener una vida tranquila, en España fue totalmente diferente. Fue difícil. En Inglaterra cuando estas en el campo tienes a la afición detrás de tí, pero cuando sales del campo eres como todos los demás. En España se acabó. Los fotógrafos están dónde quiera que vayas. Hasta el dueño del restaurante se encargaba de llamar a la prensa...", lamentó.

También criticó el ambiente en el vestuario durante esa campaña y dejó un recado a Morientes con el que compartía delantera junto a Raúl: "Juego toda la temporada en la derecha, aunque soy un delantero centro. Cuando Raúl y yo estábamos juntos en el campo, jugábamos muy bien, lo difícil era jugar con Morientes en una formación de tres atacantes. Con la victoria en la final de la Champions League sentí que había hecho algo por el club. Mis dos goles contra el Bayern significaron que, en parte, gracias a mí ganamos la Champions League. Sentí que habían pasado tantas cosas ese año que me resultaba casi imposible quedarme. No podía estar dos temporadas así. Es el único lugar en el que no me he llevado bien con los jugadores", se sinceró.





"Estoy compitiendo con Morientes y Raúl en mi posición, y encima no estoy bien en el campo. Con los españoles es complicado. No voy a decir que Raúl fue el problema, tengo mucho respeto por todo lo que hizo. Cuando llegué al Real no hablaba español. Y no quise integrarme. El hecho de que Samuel me diga que tenga cuidado me pone a la defensiva. No hago el esfuerzo y no marco la diferencia en el campo. El juego es completamente diferente al del Arsenal. Estaba acostumbrado a jugar a la contra, pensé que utilizarían mis cualidades. Querían un delantero. Trabajé en mis defectos, pero no mostré mis cualidades", continúa.

A continuación pasa a hablar de sus problemas en el vestuario en especial con el clan español: "El vestuario es muy difícil. El primer día no tengo ni sitio asignado... Espero a que lleguen todos los jugadores y todos me dicen: 'Ese es mi sitio'. No tengo mi sitio y tengo que esperar a que alguien me deje uno. En ese momento me hago preguntas, me digo: '¿Qué hago aquí?' El primer día, Samuel Eto'o vino a verme y me dijo que le hiciera caso a los mayores, porque fueron a ver al presidente para preguntarle el motivo de fichar a Anelka cuando está Fernando Morientes. Cuando me dijo esto, sabía que va a ser muy complicado. Se demostró que era un infierno. En ese momento era complicado con muchos españoles. Llegué a una familia, a un gran club con mucha presión. Tenía que demostrar en el campo", asegura.

Anelka confiesa que tampoco gozó de la confianza de Del Bosque y eso le minó en sus cifras goleadoras que fueron muy pobres. "Cada vez que no lo hago bien, me vuelven a poner en el banquillo. Cuando se es delantero, se necesita confianza. Luego vino el partido contra el Barcelona en el que marqué. Jugué el siguiente partido y no marqué, así que me volvieron a poner en el banquillo. Le dije a Del Bosque que teníamos que hablar porque necesitaba confianza. ¿Por qué me vuelve a poner en el banquillo cuando Morientes puede estar cinco o seis partidos sin marcar? Pido una reunión antes del entrenamiento. Me dicen que no y me piden que vaya a entrenar. La forma en que me lo dijeron... Me dijeron que querían hablar después del entrenamiento, yo quería hablar antes. Entonces me llamaron y me dijeron: "Será mejor que estés aquí mañana. Y no fui".

Por último se ha referido a una de las grandes estrellas del PSG y gran objeto de deseo madridista, Kylian Mbappé, sobre el que cree que "por lo general cuando un jugador quiere marcharse libre... Si quisiera quedarse creo que habría firmado antes. Yo creo que estará en el Real Madrid el año que viene", apostó.