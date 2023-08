Ancelotti, a vueltas con el rol de Vini: "Por fuera marca diferencias, pero por dentro marca más goles..."

La rueda de prensa de Carlo Ancelotti de este martes, previa al partido de pretemporada frente a la Juventus en Orlando, tuvo a dos nombres encima de la mesa: Vini y Mbappé.

Pese al silencio del Real Madrid sobre su postura con respecto a la comprometida situación del delantero francés, apartado de la pretemporada del PSG, las noticias se siguen sucediendo: la última, la posibilidad de que el PSG pueda poner una queja ante la FIFA contra el Real Madrid por un presunto acuerdo entre ambos a espaldas del club francés.

"No me sorprende nada, no sé nada de este asunto. Creo que es algo político en el que no entro. Yo estoy en lo técnico, en lo táctico y en lo físico. Lo político lo dejo", sentenció Ancelotti.

Con respecto al sistema que Carlo Ancelotti está utilizando en esta pretemporada, mereció la pena escuchar la reflexión del entrenador italiano sobre el rendimiento de Vinicius.





"Tenemos que evaluar" si el sistema penaliza o no al delantero brasileño, "y el jugador también lo tiene que hacer".

"Al jugador le gusta más jugar más por dentro. Por fuera puede marcar diferencias pero por dentro puede marcar más goles", prosiguió. "Tenemos que tenerlo en cuenta. Vini lo ha hecho muy bien contra el Milan, contra el United y pudo haber tenido más acierto contra el Barcelona. Por fuera sigue siendo el mejor. Sigue siendo pretemporada y seguimos probando cosas nuevas".

Ancelotti también analizó el momento en que se encuentran dos veteranos como Toni Kroos o Luka Modric en el centro del campo.

A la pregunta de la enviada especial de la Cadena COPE, Arancha Rodríguez, Ancelotti cree que "nada cambia para ellos (Kroos o Modric). Siguen siendo jugadores con conocimiento y experiencia. Han aportado mucho y van a seguir aportando mucho esta temporada. Si la pregunta es cuántos minutos van a jugar, la respuesta es que no lo sé. Lo serán protagonistas como lo han sido el año pasado, teniendo en cuenta que hay competencia y los jóvenes progresan".





"El mercado ha cambiado"

Con respecto al momento económico que vive el fútbol mundial, Ancelotti consideró que el fútbol ha cambiado en los últimos meses, sobre todo después de la liga saudí empezara a ofrecer contratos ultra millonarios a muchas estrellas europeas.



"A nivel de mercado algo ha cambiado, el jugador tiene más poder que antes. A nivel deportivo sigue siendo igual, hay el jugador que prefiere ganar títulos individuales y otros que quieren meter su calidad al servicio del equipo. Es lo que hace la diferencia entre un gran jugador y un campeón", aseguró.

En lo meramente deportivo, tras recibir cinco goles en tres partidos, dos contra el Milan y tres contra el Barcelona, Ancelotti hizo hincapié en la atención defensiva: "Hemos tenido buenas situaciones ofensivos, buenos en presión arriba, recuperación tras pérdida. Tenemos que tener más atención defensiva porque es un sistema que te impone jugar mucho con los laterales. La idea de cambiar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos", dijo.



Ancelotti consideró positivo además el rendimiento mostrado por el inglés Jude Bellingham como media punta y ve como una importante ventaja el poder cambiar esquemas tácticos durante el curso, pasando del 4-4-2 al 4-3-3.

El Real Madrid se enfrenta a la Juventus en la madrugada (horario de España) del jueves, a la 1.30 horas. Se trata del último partido de pretemporada, antes del debut liguero frente al Athletic Club.