Ancelotti: "Va a ser un partido difícil contra la Real Sociedad y con un horario que no tiene sentido"

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes ante la Real Sociedad (22:00h).

¿Cómo está el equipo?

Alaba entrena con el grupo; Militao, Valverde y Vinicius, ausentes El austriaco se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el entrenamiento previo al duelo ante la Real Sociedad. Destacan las ausencias de Militao, Valverde y Vinicius. 01 may 2023 - 11:13

Partido exigente contra la Real Sociedad. Tenemos varias bajas, va a ser un partido díficil y con un horario que no tiene sentido. Vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo

¿Militao y Valverde?

Militao está bien, ha faltado por un tema personal, mañana va a jugar. A Valverde hay que evaluarle, a lo mejor podemos contar con él. Alaba ha comenzado a entrenar y tenemos buenas noticias con Modric ya que a lo mejor podemos contar con él el sábado

¿Fichar un 9?

En el proyecto futuro del club está fichar un 9. Hasta que Karim esté buenas condiciones no pensamos en esto porque la delantera está funcionado bien. En estos dos años el problema no es la delantera.

¿Benzema jugará mañana?

Si no tiene problema puede jugar. Mañana no voy a hacer rotaciones sino serán por temas de bajas evidentes.

¿Hazard, Vallejo, Odriozola?

Pondré el mejor equipo posible

¿Pasar factura la presión y el cansacio?

Llegamos al momento de la temporada en buena condición física. El problema de mañana es el de todos los partidos, tener tres días. Mañana tenemos que mostrar lo mejor que tenemos.

¿Kroos en el pivote?

Le gusta jugar al fútbol, en la posición que sea. Hay partidos donde necesites un pivote de más altura para ayudar en los centros laterales. No tiene que convencer para jugar de pivote y además con él en esta posición la salida viene muy bien.

¿El Barcelona ha ganado o el Madrid ha perdido?

Méritos del equipo rival. El Barça ha tenido mucha continuidad, ellos han ganado LaLiga y lo han merecido.

¿Nico Paz?

Tiene proyección para jugar en el primer equipo.

¿Anteto, fracaso y el deporte?

Lo que ha dicho este jugador de la NBA ha sido espectacular, no tengo que añadir nada, la pienso al 100%. En el deporte no se puede hablar de fracaso, ni la vida. Solo es cuando tú no lo intentas hacer lo mejor posible, en cualquier aspecto de la vida. A veces te sale bien y a veces no.

¿Despiste defensivo?

Hay costumbre de pensar que todo los arreglamos con la calidad, pero lo importante es el compromiso defensivo.

¿Kubo?

Ha estado con nosotros y lo está haciendo bien con la Real Sociedad. Lo hablaremos en los últimos meses. En la plantilla hay jugadores de nivel y es díficil encontrar minutos.

¿Posibilidad de que algunos partidos pueda jugar el Castilla entero?

Sé que el Castilla jugó esa final de Copa. Es la cantera nuestra y tienen que estar separadas.

¿Roja a Vinicius para aprendizaje?

No necesito una roja ¿le hace falta una roja? con todas las amarillas que ha recibido, suficiente.

¿Borren de su lista de Brasil?

Ya he dicho que de mi futuro no hablo, pero la fecha límite es una tontería.

¿Vini y Rodrygo los que mejor representan el estilo de delantero?

Siempre han sido así, los brasileños destacan por sus calidades individuales. Ronaldo, Rivaldo, Pato, Kaka....pero cada uno tiene sus características.