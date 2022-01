Ancelotti: "No perder habla muy bien de la plantilla, pero hay que aprender, encajamos goles evitables"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, ensalzó la lucha de sus jugadores hasta el último minuto para evitar la derrota ante el Elche (2-2), pero aseguró que no pueden "estar contentos" porque encajaron "dos goles evitables" y les faltó "acierto" ofensivo para materializar sus numerosas ocasiones de gol.

"No perder este partido habla muy bien de la plantilla porque son partidos que se suelen perder, pero hay que aprender porque encajamos dos goles evitables. No hemos basculado bien como habitualmente hacemos y es una manera de complicarnos que no se daría con más solidez. Podíamos haber tenido más tensión en los duelos", dijo en rueda de prensa.

Ancelotti analizó los dos tantos encajados por su equipo que condicionaron el encuentro: "En el primero nos han roto la línea y nos han marcado un gol con un centro. Son pequeños detalles que nos cuestan puntos, como el segundo, en el que podíamos estar más compactos".

"Hemos tenido oportunidades y no podemos estar contentos aunque hay muchas cosas que tenemos que considerar. Con un poco más de acierto el partido habría sido diferente. Ahora tenemos un pequeño parón al que llegamos bien posicionados en Liga, 'Champions' y Copa del Rey, como queríamos a principio de temporada. Entramos en el período más importante de la temporada, en el que se ganan los títulos", valoró.

Las continuas llegadas sin gol de su equipo al área rival, con 23 remates, no sirvieron al Real Madrid para marcar más goles, según su técnico, por el perfil de sus jugadores: "Son las características de los delanteros que tenemos, que no son de área. Lo dice el segundo gol que hemos marcado con un centro que marca el mejor jugador de cabeza que tenemos que es Militao".

El técnico del Real Madrid, sin embargo, dijo que al central brasileño le falta mucho para ser tan decisivo como Sergio Ramos en sus incorporaciones ofensivas: "Ramos marcó muchos goles, uno lo recuerdo muy bien, tenía un gran acierto, siempre bromeaba con él y le decía que iba a ser un gran delantero. Militao tiene que aprender, está mejorando, pero puede tener mejor acierto como Ramos".

Asimismo, elogió al Elche, al que eliminó en la prórroga en Copa del Rey y empató en Liga en el Santiago Bernabéu, y destacó que "juega un fútbol muy bueno, bien organizado con y sin balón", y dejó una reflexión sobre las pérdidas de tiempo y los pocos minutos que se añaden a los partidos.

"Es una evaluación personal del colegiado el tiempo añadido, no tengo mucho que añadir, es verdad que a todos nos gustarían los partidos con más tiempo de juego. Al final, una regla para el tiempo efectivo puede ser bonita para mejorar el fútbol en general", opinó.