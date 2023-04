Ancelotti: "No sé si Modric podrá llegar a la final de Copa"

ANCELOTTI ESPERA PODER CONTAR CON MODRIC PARA LAS SEMIS DE CHAMPIONS

El Real Madrid no podrá contar con el centrocampista croata Luka Modric por lesión para el partido de este sábado ante la UD Almería en el Santiago Bernabéu, un problema físico que le podría apartar de la final de la Copa del Rey del 6 de mayo y de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City inglés.

El jugador madridista no entrenó con el grupo estos dos últimos días y el club confirmó este viernes que "se le ha diagnosticado una lesión en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda", producida el pasado martes ante el Girona, donde únicamente jugó la media hora final.

El club, como es habitual, no avanzó nada sobre su periodo de baja, aunque todo hace indicar que, como mínimo, no estará ante el conjunto almeriense ni ante la Real Sociedad el próximo martes, con bastante riesgo de perderse el duelo por el título copero ante Osasuna y también la ida europea ante el campeón de la Premier League del 9 de mayo.

"Luka ha tenido una pequeña lesión en el partido con el Girona y está de baja y pendiente de evolución. No sé si puede llegar a la final de la Copa del Rey, tenemos que verlo y evaluarlo en los próximos días", afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

El técnico madridista reconoció que están "dolidos" por la baja del futbolista de Zadar, pero recordó igualmente que es algo que "puede pasar en el fútbol". "Ojalá se pueda recuperar pronto y tenerle en los partidos importantes que nos quedan de la temporada", sentenció.

Además, admitió que, "por características", el más idóneo para sustituir a Modric es Dani Ceballos, y quitó hierro a esta baja. "Tenemos recursos distintos y medios muy buenos para suplir a Modric, que es un jugador muy importante. Lo que no se puede reemplazar es su experiencia en este tipo de partidos, pero no me quejo porque tengo medios de altísimo nivel y le sustituiremos bien", subrayó el italiano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

FUTURO ANCELOTTI

El entrenador italiano también ha hablado sobre su futuro y la posibilidad de que este pueda estar ligado a ganar la Champions. Ancelotti ha asegurado que "mi futuro ya está escrito hasta 2024, después no lo sé".

PLAN SEMIFINALES DE CHAMPIONS

El Real Madrid tiene por delante un calendario muy cargado con fechas importantes. Primero, la final de la Copa del Rey el próximo 6 de mayo en Sevilla ante Osasuna y tres días más tarde recibe al Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions League.

"El plan después de la final de la Copa ya está planteado. Nos quedaremos a dormir en Sevilla. Pase lo que pase nos quedaremos allí y entrenaremos a la vuelta y después nos concentraremos el lunes. Lo único que tenemos que hacer es dar la oportunidad a los jugadores de recuperar", confiesa Carlo Ancelotti.

PROTECCIÓN A VINICIUS

El italiano Carlo Ancelotti aseguró que al brasileño Vinícius Junior "le dan muchas patadas" como pasaba con el argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Pelé, y ponderó la capacidad física del extremo que le hacen "parar" estas acciones para no tener lesiones.

"El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, en la que todavía se habla del color de la piel, de racismo; es malo para una sociedad que quiere ser moderna. Luego, lo que pasa en el campo. Los jugadores de ahora están más tutelados que hace unos años, pero a Vinícius le dan muchas patadas. En el pasado, a Maradona y Pelé le daban muchas patadas también. La suerte es que Vinícius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar esto; hasta ahora no ha tenido lesiones y esperemos que siga siendo así", comentó en rueda de prensa.

"Tenemos esta preocupación -que se pueda lesionar-, es bastante normal; sobre todo con un jugador que intenta muchas veces el uno contra uno y el regate. La única manera de preservar a este tipo de jugadores, a todos, es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pase algo malo en el césped", añadió.