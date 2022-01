Ancelotti: "Hazard está en la planificación de la próxima temporada"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirmó la titularidad del belga Eden Hazard este domingo frente al Elche (16:15 horas) y también que su futuro pasa por seguir en la capital de España, ya que aseguró que “está en la planificación de la próxima temporada”, dijo el técnico en rueda de prensa después de comentar que no le molestan las repetitivas preguntas por Hazard y otros futbolistas que no juegan y que intenta ser honesto en sus respuestas.

“Habitualmente, sí estoy cansado, me duermo. Si tú me ves despierto, significa que no estoy cansado. La atención que tiene el Real Madrid es esto. No son preguntas que me puedan cansar e intento ser en la respuesta lo más honesto posible”, declaró.



Un Ancelotti que previamente confirmó que Hazard volverá a ser titular un mes y un día después del último partido, en Copa del Rey frente al Alcoyano. “Sí. Es un buen día. Ojalá que sea un buen día”, contestó con una sonrisa.



El belga, junto al español Isco Alarcón, fueron decisivos en Copa frente al Elche tras anotar los dos tantos de la victoria a pesar de no tener un gran protagonismo esta temporada. El italiano habló de ellos y del galés Gareth Bale, que suma cinco meses sin ponerse la camiseta del Real Madrid. “Todas las relaciones las trato de la misma manera. Isco no ha tenido lesiones en esta parte de la temporada, los otros dos las han tenido… Bale se ha quedado fuera más tiempo que Hazard… cada uno tiene su tema distinto. Ahora vuelve Gareth, está mejorando, y volverá también ”.



Sobre esta gestión de los jugadores habló el italiano al ser preguntado sobre si es difícil entrenar al Real Madrid. “La dificultad que tiene un entrenador es la misma que puedes tener en el Real Madrid y en otros equipos más pequeños. Cuando intentas tratar con las personas, no solo con los futbolistas, es un problema de relación que puede pasar en cualquier sitio. En el Real Madrid aumenta porque se quedan fuera jugadores que podrían jugar en cualquier otro equipo, pero esta es la responsabilidad de estar en el Real Madrid”, comentó.

El entrenador del Real Madrid ha asegurado que "la estrategia" para afrontar el partido de LaLiga Santander ante el Elche en el Santiago Bernabéu es "la misma" que en Copa del Rey, y ha calificado de "sinsentido y locura" el calendario, que le impedirá contar con los internacionales brasileños y con Fede Valverde en el próximo compromiso copero.

"El calendario es un sinsentido, pero no es un problema solo del Real Madrid, hay otros equipos afectados. No vamos a meter presión a ningún equipo, jugamos lo que tenemos que jugar. Lo del calendario es una locura que tienen que arreglar lo antes posible. Es un problema no solo para el Real Madrid, sino para los jugadores y otros clubes", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que no someterán a "ningún tipo de presión" a Brasil, ya clasificada para el Mundial, para que libere a sus internacionales. "Los brasileños quieren jugar con la selección, van a ir y luego el seleccionador tomará sus decisiones para que jueguen o no. Y volverán", afirmó.

Sobre el duelo de este domingo ante los ilicitanos, el técnico italiano confesó que "la estrategia va a ser la misma" que en Copa, donde lograron remontar con uno menos tras la expulsión de Marcelo. "Nos costó mucho ganar, es un equipo con buena dinámica y organización. Hay que sufrir, estar motivados, porque son tres puntos importantes. El equipo está bastante bien, la recuperación ha salido bien", apuntó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El preparador blanco también explicó que no aspira a encontrar un recambio perfecto para Casemiro. "Si vamos a buscar una copia de Casemiro nos equivocamos, no hay copia en el fútbol mundial. Es un jugador único. Como pivote, puede jugar otro jugador con características distintas; puede jugar Camavinga, que lo puede hacer muy bien", analizó.

Sobre los tres partidos de sanción a Marcelo tras su expulsión en Elche, Ancelotti aseguró que "son muchos". "No sé qué le ha dicho al colegiado, no quiero saberlo. Lo siento, vamos a perder una pieza importante para los tres partidos de Copa, pero está listo para LaLiga", manifestó.

Por último, se mostró convencido de que sus dos principales rivales saldrán de su difícil situación deportiva. "Cuando hablas de Atlético de Madrid y Barcelona hablas de grandes clubes, sorprende que estén teniendo más dificultades de lo normal. Siguen siendo grandes rivales y con calidad para salir de una situación complicada", concluyó.

Recupera a Courtois, Militao y Benzema

Ancelotti no tuvo sorpresas negativas en el último entrenamiento antes de recibir al Elche y recupera al meta belga Thibaut Courtois, al defensa brasileño Éder Militao y al delantero francés Karim Benzema respecto al duelo copero del último jueves frente al mismo rival.

El español Dani Carvajal sigue aislado tras dar positivo hace una semana durante la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí; sus compatriotas Marco Asensio y Jesús Vallejo se recuperan de sendas roturas musculares en la pierna izquierda; y el hispano-dominicano Mariano Díaz, con molestias musculares.

Ancelotti contará casi con su once de gala; Lucas Vázquez repetirá en el lateral derecho en lugar de Carvajal y maneja la duda del brasileño Rodrygo Goes o el belga Eden Hazard en el extremo del mismo carril. Por su parte, el galés Gareth Bale volvió a entrenarse sin problemas y, si el italiano lo considera, podría volver a jugar con el Real Madrid cinco meses después.