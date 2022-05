Ancelotti: "Después de esta etapa en el Real Madrid probablemente me retire"

Carlo Ancelotti ha hablado sobre su futuro tras la conquista de la 35ª Liga con el Real Madrid en una entrevista que ha concedido a Amazon Prime Video."Después de esta etapa en el Real Madrid es probable que me retire. Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años", declaró el técnico italiano.

Ancelotti que además ha hecho historia tras convertirse en el único entrenador en conseguir ganar las cinco grandes ligas europeas ha dejado claro que esta segunda etapa en el club blanco puede ser la última de su carrera en los banquillos: "Me gustaría estar con mis nietos, estar de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas por hacer y que he tenido que dejar de lado... Ir a muchos lugares a los que nunca he ido. Nunca he ido a Australia. Nunca he ido a Río de Janeiro. Quiero ir a visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, no puedes hacer todo, así que el día que me retire tendré todas estas cosas que hacer".

Sin embargo, fue preguntado también por la posibilidad que existe de hacerse cargo de una selección nacional, en este caso la selección de Canadá: "¿Por qué no? Me encantaría, por supuesto. A Canadá le fue muy bien".

Además, Ancelotti también ha querido tener palabras de agradecimiento para su figura más destacable sobre el terreno de juego, Karim Benzema, para el que propone el Balón de Oro: "A Karim no hay que entrenarlo ni dirigirlo. A Karim hay que utilizarlo. Se gestiona solo porque es un gran profesional, muy humilde, un gran jugador. Ha solucionado muchos partidos para nosotros, fue decisivo esta temporada. Actualmente es uno de los jugadores más famosos del mundo y mantiene una gran humildad, y creo que esa es su fortaleza. Y ganará el Balón de Oro. Pero no se gana sólo por Benzema, detrás está la estructura fuerte de un club fuerte".