Ancelotti: "Bale tiene un problema en la espalda que la tiene un poco cargada y no se encuentra bien"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confirmó el regreso del brasileño Vinícius Junior ante el Valencia, una vez superado el coronavirus, elogió el rendimiento del jugador en la primera vuelta pero descartó que su equipo sufra 'Vinicius-dependencia'.

"No creo que el Real Madrid tenga 'Vinicius-dependencia', hemos tenido un jugador que lo ha hecho muy bien en la primera parte de la temporada y que nos ha ayudado a ganar los partidos como también han hecho Benzema, Militao y otros. Hablar de dependencia es muy exagerado. Vuelve, está muy bien y contento", aseguró en rueda de prensa.

?? @MrAncelotti , en rueda de prensa ?? “En mi equipo no hay Viniciusdependencia” ???? “Estamos centrados en ganar @LaLiga ” ?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ooTw8wmSig

Para Ancelotti su equipo con la presencia de 'Vini' gana mucho en ataque. "Nos da desborde uno contra uno, la oportunidad de hacer contra, la continuidad que ha tenido y los goles que ha marcado, ha aportado mucho. Si tengo que destacar una cosa es que si le dejas espacios es muy peligroso", valoró.

Lejos de ese rendimiento se sigue encontrando el belga Eden Hazard, a quien tras mejorar su estado físico, su entrenador ve aún falto de confianza para volver a ser el jugador desequilibrante que era. "En este momento lo que le falta es volver a jugar con la confianza que tenía antes", dijo con claridad 'Carletto'. "Creo que está muy cerca de su mejor nivel, ojalá podamos ver pronto sus mejores partidos".

Pese al regreso en el último entrenamiento de Dani Carvajal al grupo, el técnico madridista informó que no jugará ante el Valencia y será reservado para la Supercopa de España donde confía en recuperar al serbio Luka Jovic y mantiene las dudas de Mariano Díaz, por una pequeña rotura muscular, y el galés Gareth Bale con problemas de espalda, como confesó Ancelotti a pregunta de Melchor Ruiz.

"Bale no está disponible para el Valencia, como Mariano, Jovic o Carvajal que viajará a Arabia porque tiene posibilidad de jugar. También Jovic que sigue siendo positivo pero con una carga muy baja. Tenemos que valorar para Arabia a Mariano y Bale", dijo.

