Francia, 5 - Sudáfrica, 0

El jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé firmó una gran actuación este martes en un nuevo partido amistoso de Francia, ante la selección de Sudáfrica (5-0), gracias a un doblete sensacional que cerró de forma positiva este parón FIFA que comenzó cargado de polémica por su negativa a participar en los actos publicitarios de la Federación gala.

Mbappé fue el encargado de abrir la cuenta con un gol de bandera, un auténtico golazo que acabó en la mismísima escuadra. El 1-0 llegó en el ecuador del primer tiempo y diez minutos después surgió el 2-0 en una jugada de Antoine Griezmann que culminó Olivier Giroud para dejar el envite visto para sentencia.

En la segunda parte, Mbappé estableció el 3-0 de penalti y el exsevillista Ben Yedder, con gran olfato, amplió la renta 'bleu' con el cuarto de la noche tras pase de Paul Pogba. Los sudafricanos acabaron con diez por roja directa de Mudau a cinco minutos para el final y terminaron encajando el 5-0 con un disparo de Guendouzi, asistido por Mbappé, que no descansó hasta el final.

Noruega, 9 - Armenia, 0

El delantero Erling Haalan volvió a demostrar su idilio con el gol al firmar dos de los nueve tantos (9-0) con los que la selección de Noruega se impuso este martes en Oslo a la de Armenia del español Joaquín Caparrós. Para ello, el jugador del Borussia Dortmund tan sólo necesito cuarenta y cinco minutos, el tiempo que el técnico noruego Stale Solbakken mantuvo a su máxima estrella sobre el terreno de juego antes de reservarlo dada la dureza del conjunto armenio.

Pero ni la contundencia de Armenia, que se quedó a los 17 minutos con un hombre menos por una fea entrada a Haaland, impidió brillar al delantero noruego, que siete minutos después, en el 24, abrió el marcador para los locales.

El tanto pareció espolear a Haaland, que en los siguientes minutos provocó un penalti, que Joshua King se encargo de transformar en el 2-0, y asistió a Kristian Thorsrvedt para que el centrocampista del Gante estableciese a la media hora el 3-0.

Haaland redondeó su sobresaliente actuación en la prolongación de la primera mitad con un su segundo gol del encuentro (5-0), en una acción que arrancó con un espectacular control de espuela del delantero nórdico.

Una jugada en la que el noruego volvió a sufrir la dureza de los defensores armenios, que intentaron evitar el gol de Haaland con una fuerte entrada, lo que convenció definitivamente al seleccionador noruego de la necesidad de retirar al atacante del terreno de juego para evitar males mayores.

La marcha de Haaland, que fue sustituido en el descanso por el delantero de la Real Sociedad Alexander Sorloth, no aplacó la voracidad de los locales, que sumaron cuatro nuevas dianas en la segunda mitad. Dos de ellas obra de Sorloth, que no quiso ser menos que Haaland y que el atacante del Watford Joshua King, que, tras casi dos años y medio sin marcar con su selección, se resarció este martes, y de qué manera, al firmar un triplete ante Armenia.

Croacia, 2 - Bulgaria, 1

Un gol del delantero Andrej Kramaric a falta de diez minutos para la conclusión del encuentro permitió a la selección de Croacia, la vigente campeona del mundo, saldar con una victoria el segundo de los dos amistosos que disputó en Doha, tras imponerse este martes por 2-1 a Bulgaria.

La salida al campo en el tramo final del encuentro de jugadores como Luka Modric o el propio Kramaric permitió al equipo balcánico dar la vuelta a un encuentro que se le puso cuesta arriba con la expulsión a los 63 minutos del defensa Duje Caleta-Car. Superioridad numérica que no tardó en aprovechar la selección de Bulgaria que diez minutos después, en el 70, se adelantó en el marcador con un gol de Kiril Despotov.

Un gol que, curiosamente, le costó la expulsión al jugador del Ludogorets, que vio la segunda cartulina amarilla por quitarse la camiseta durante la celebración del tanto. Circunstancia que unida a la entradaen el terreno de juego de Luka Modric, que sustituyó a los 72 minutos a Lovro Majer, permitió a Croacia cambiar por completo el guión del partido.

De hecho, tan sólo habían transcurrido cuatro minutos desde que había ingresado en el campo cuando el jugador del Real Madrid igualó la contienda (1-1) con un gol de penalti. Una remontada que se encargó de culminar para los croatas, que el pasado sábado empataron 1-1 con Eslovenia, el delantero del Hoffenheim alemán Andrej Kramaric, que estableció en el minuto 80 el definitivo 2-1 para los subcampeones del mundo.

Dinamarca, 3 - Serbia, 0

Christian Eriksen, que hace nueve meses protagonizó un dramático desplome contra Finlandia en la Eurocopa, vivió hoy un regreso feliz al estadio Parken con la goleada de Dinamarca a Serbia (3-0), en la que firmó uno de los tantos.

El centrocampista danés, que volvió a jugar al fútbol hace unas semanas con el Brentford inglés y un desfibrilador instalado, tuvo una noche mágica, con un estadio lleno por primera vez en un amistoso en 17 años y ejerciendo de capitán, por la ausencia de Kjær y el bonito gesto de Schmeichel.

"Bienvenido de vuelta, Christian", rezaba una pancarta en uno de los fondos del estadio que en junio pasado vivió un drama después de que Eriksen estuviese muerto varios minutos por un paro cardíaco.

Hoy, en cambio, el diez de Dinamarca, que ya había marcado hace unos días en su regreso en Amsterdam contra Holanda, se fue entre aplausos y ovaciones, elegido el mejor de su equipo, a pesar de una goleada engañosa, en un partido mucho más igualado de lo que refleja el marcador.

Países Bajos, 1 - Alemania, 1

Países Bajos empató con Alemania (1-1) en un amistoso de preparación para el Mundial de Catar 2022 y rompió la racha del técnico Hans Dieter Flick, que había ganado los ocho partidos jugados desde que se hizo cargo de la selección germana.

Los alemanes dominaron a los neerlandeses en la primera parte, tanto en ataque como en defensa, y se adelantaron gracias a un gol de Thomas Müller. Tras el descanso, los cambios introducidos por Louis van Gaal le dieron vida a los locales, que pusieron las tablas en el minuto 68 gracias a un tanto de Steven Bergwijn.

El empate fue justo y deja ver que ambos seleccionadores deben mejorar cosas si quieren tener opciones al Mundial de Catar 2022. El novedoso 3-4-1-2 planteado por Louis van Gaal para la “Orange” no funcionó en la primera mitad, pues los defensas daban la impresión de no saber a quién tenían que marcar. Frenkie de Jong, probablemente el mejor de Países Bajos, fue de los pocos que mostró consistencia tanto en ataque como atrás.

Inglaterra, 3 - Costa de Marfil, 0

Liderada por Raheem Sterling, goleador y asistente a partes iguales en el primer tiempo, contra una selección en inferioridad numérica desde el minuto 40 por la expulsión de Aurier, Inglaterra prosigue con sus pruebas y sus victorias rumbo al Mundial de Catar 2022, reintegrada de nuevo entre las mejores selecciones como subcampeona de Europa hace menos de un año y semifinalista en Rusia 2018 y ganadora este martes contra Costa de Marfil por 3-0 en el estadio de Wembley.

Entre los diez cambios en el once titular de Gareth Southgate brilló el delantero del Manchester City, que enfila la ruta hacia la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, dentro de una semana, como protagonista principal de este triunfo, que supuso la decimoctava victoria en los últimos 22 duelos de Inglaterra. Sólo perdió uno: la final de la Eurocopa 2020 en los penaltis ante Italia.

Turquía, 2 - Italia, 3

Italia se consoló, tras el fracaso de no clasificarse para la fase final del Mundial de Qatar 2022, con una victoria por 2-3 ante Turquía -que también quedó eliminada, la semana pasada, ante Portugal: que logró su pase este martes ante Macedonia, verdugo de los italianos- en un partido amistoso en el que el seleccionador, Roberto Mancini, dio entrada a los jugadores menos habituales para empezar con el proyecto de renovación del combinado.

Bélgica, 3 - Burkina Faso, 0

Los suplentes de Bélgica se reivindicaron este martes ante su público en Bruselas, endosándole un 3-0 a la humilde Burkina Faso en un amistoso de preparación para el Mundial de Catar que alejó el recuerdo del insulso empate cosechado el sábado en Dublín frente a la modesta Irlanda.

Si el colegiado neerlandés hubiera señalado penalti cuando en el minuto 3 el guardameta local Sels derribó en el área belga a Faissal Ouattara, quizá el primer partido de la historia de Burkina Faso en Europa hubiera tenido un desenlace más afable para los africanos.

Pero Dennis Higler no concedió la pena máxima, aunque pareció evidente, y no hubo cuento de hadas para los burkineses ante la primera selección del ránking de la FIFA, pese a que Bélgica que jugó sin sus estrellas pues Roberto Martínez no convocó a jugadores con más de 50 partidos internacionales para dar descanso a De Bruyne, Corutois, Lukaku o Carrasco.