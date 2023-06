Altercado del padre de Neymar con la policía por la suspensión de una obra millonaria en casa de su hijo

Las obras ejecutadas en una de las casas de playa de Neymar, del delantero de la selección brasileña y del París Saint-Germain, fueron suspendidas este jueves por las autoridades ambientales de un municipio de Río de Janeiro.

Fuentes de la Alcaldía de Mangaratiba confirmaron que un equipo de fiscales ambientales, acompañados por agentes de las Policías Militarizada y Civil del estado de Río Janeiro, se desplazó hasta la propiedad para notificar y prohibir la continuidad de las obras.

El equipo, encabezado por la secretaria municipal de medioambiente, Shayenne Barreto, aisló el área externa de la casa localizada en la Costa Verde de Río de Janeiro y donde el futbolista pretendía construir un lago artificial. La acción derivó de una denuncia de las autoridades brasileñas que apuntó irregularidades.

Acabaram com a propriedade privada do Brasil, pai do Neymar quase foi preso dentro de casa. pic.twitter.com/A2P0YxeuUu