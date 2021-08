El Almería derrota al Cádiz a domicilio; el Mallorca conquista el campo del Brest

Cádiz, 1 - Almería, 2

Tercer partido perdido consecutivo del Cádiz en la pretemporada, esta vez con derrota ante el Almería por 1-2. Los tres amistosos del equipo gaditano en la concentración de Marbella han acabado en derrota, por 0-2 ante Las Palmas y Espanyol, además del resultado de este domingo.

En la primera mitad, el Almería salió fuerte y dispuso de la primera ocasión del encuentro, que acabó en un disparo alto de Sadiq (m.8).

El Almería se adelantó a los 14 minutos, tras una buena combinación en el interior del área gaditana entre Sadiq y Portillo que remató a placer Arnau, solo en el segundo palo. El Cádiz contestó en un chut exterior de Alberto Perea que el guardameta Giorgi Makaridze desvió con una ágil estirada (m.27).





Tras el descanso, el Cádiz pudo empatar en un intento de José Mari Martín-Bejarano al que respondió de nuevo Makaridze (m.46). El Almería se acercó a la meta del argentino Juan Flere en un libre directo botado por José Carlos Lazo que se perdió cerca del larguero (m.50).

El conjunto de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' puso tierra de por medio con un disparo exterior de Lazo desde 30 metros, ajustado a la escuadra izquierda de la portería gaditana. Un golazo. En el tiempo añadido, el Cádiz acortó distancias con un cabezazo del montenegrino Milutin Osmajic a centro de Álex Fernández (m.91).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Cádiz finaliza la semana de concentración que ha llevado a cabo en la Costa del Sol sumando la cuarta derrota en los siete partidos que llevan jugados los de Álvaro Cervera. El miércoles, el Cádiz recibirá al Atlético de Madrid en el estadio Nuevo Mirandilla en el Trofeo Ramón de Carranza, que se jugará a partido único.

Brest, 1 - Mallorca, 2

El Mallorca continúa invicto en la pretemporada tras derrotar este domingo 1-2 al Stade Brest de la Ligue 1 francesa en el estadio Francis-Le Blé con goles de Salva Sevilla de penalti y Víctor Mollejo.

El equipo de Luis García Plaza fue siempre por delante en el marcador. Marcó primero y resolvió en el tramo final, poco después del gol del empate anotado por Romain Faivre. La victoria en Brest se une a las conseguidas ante el Poblense (0-1), FC Cartagena (1-0), SD Ibiza (1-0) y Eibar (1-0), estas cuatro últimas en la concentración realizada en La Nucía (Alicante).

El conjunto balear estrenó la segunda equipación, de color blanco, y que fue presentada por el club a través de las redes sociales con Rafa Nadal como protagonista. Los mallorquinistas entraron mejor al partido y dominaron hasta las molestias físicas que obligaron al central y capitán Antonio Raíllo a abandonar el terreno de juego en el minuto 20. Le sustituyó el argentino Franco Russo.

90' ?? ¡??????????!



Conseguimos ganar un encuentro muy disputado ?? @SB29.



?? Salva Sevilla

?? Mollejo#SBrestRCDMallorca 1-2 pic.twitter.com/nhc0iITgJt — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 1, 2021





El Brest reaccionó tras el gol de Salva Sevilla, adelantó sus líneas y tuvo ocasiones para empatar. Lo impidió el meta Leo Román, sustituto del titular Manolo Reina que no viajó a Francia por problemas físicos, hasta en dos ocasiones.

En la reanudación, y tras los cambios en el once, fue el Mallorca el que tomó el mando del partido, aunque no pudo evitar que su rival igualara el marcador tras una acción polémica en la que el árbitro no sancionó una falta previa a Aleix Febas. Diez minutos después (71') Víctor Mollejo se interpuso en un lanzamiento de falta directa ejecutada por Joan Sastre para desviar el balón a la red y dar la victoria a su equipo.

El partido concluyó con una tangana que no pasó a mayores tras una acción protagonizada por Mollejo y Duverne en el centro del campo, a escasos metros del banquillo mallorquinista. El Mallorca, que debutará en la Liga Santander el sábado 14 de agosto ante el Real Betis en Son Moix, finalizará la pretemporada enfrentándose al Huesca en un amistoso y al Cagliari en el Trofeo Ciudad de Palma.