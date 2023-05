Almeida explica su "escena" con aficionados de Osasuna: "Sólo pensaba una cosa: en qué lío me están metiendo"

El alcalde de Madrid y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este lunes su alegría por la victoria del Real Madrid en la final de la Copa del Rey, y ha dicho que espera poder recibir a los jugadores blancos en Cibeles para celebrar el título, al tiempo que ha explicado la comentada "escena" que coprotagonizó en Sevilla con unos seguidores del Osasuna.

"Por supuesto" que Almeida, reconocido hincha del Atlético de Madrid, se alegró "de corazón" de la victoria del Real Madrid en Sevilla, donde se disputó el sábado la final de la Copa del Rey, ha garantizado este lunes el regidor antes de pasar a "explicar" una "escena" muy comentada en redes sociales, en la que el alcalde popular aparece en una sala de un restaurante rodeado de decenas de aficionados del Osasuna extasiados antes del partido.

"Estaba cenando en un bar en Sevilla, y entonces se me acercó un aficionado del Osasuna, muy amablemente, que me pidió una foto. Y cuando me lleva al lugar para hacer la foto había una mesa llena de gente de Osasuna, que empiezan a cantar lo de Osasuna, Osasuna, Osasuna", ha narrado el alcalde sobre lo sucedido entre risas antes de mantener una reunión enmarcada en la precampaña electoral sobre eficiencia energética.

Y ha seguido explicando: "Y, como verán, yo no moví ni un músculo, no dije absolutamente nada, porque sólo pensaba una cosa: en qué lío me están metiendo, porque sabía yo que ese vídeo iba a salir y que la gente iba decir ‘ya está el del Atleti con Osasuna’".

"Pues no, puedo garantizar que no, que me alegré mucho de la victoria del Madrid. Lo que es bueno para el Real Madrid es bueno para la ciudad de Madrid, me alegro de que hayan traído la Copa y espero poder recibirles en Cibeles, aunque es cierto que mañana tienen un partido muy importante -contra el Manchester City-, pero, ya digo, que no se saquen conclusiones de una foto que me pidieron muy amablemente" y que se tornó en un “lío”, ha concluido el regidor y candidato del PP para revalidar el cargo el 28 de mayo.