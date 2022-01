Allegri: "Morata no se va de la Juventus"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha cerrado por completo las puertas de salida a su jugador Álvaro Morata, del que destaca su rendimiento para "cerrar" el debate abierto sobre una posible salida del español al FC Barcelona.

"Álvaro Morata no se va, es un futbolista de rendimiento. Su problema es que le ponen etiquetas equivocadas", aseguró en rueda de prensa previa al importante partido en la Seria A ante el Nápoles.

Allegri ?? «@aaronramsey è un giocatore in uscita. Invece @AlvaroMorata non parte, è un calciatore di rendimento. Il suo problema è gli affibbiano etichette sbagliate, ma è molto importante: gli ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Discorso chiuso.»#JuveNapoli