Alkorta, en El Partidazo de COPE: "Marcelino se iba fuera, pero en el último momento le gustó el proyecto"

Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic Club, visitó El Partidazo de COPE para el impacto de Marcelino en el equipo vasco. Además, cuenta cómo se fraguó la llegada de Marcelino a San Mamés, del que dijo "pensaba que se iba fuera".

Alkorta aseguró que la relación con Ggaizka Garitano es muy buena y por ello el club no se ha olvidado mencionar al anterior cuerpo técnico en la vcitoria. "Tengo un cargo con una responsabilidad, con la familia Garitano, su tío es como un hermano para mí y con él tuve una gran relación, por eso es merecida toda alusión que hay hacia ellos", explicó.

�� @RafaAlkorta1 , director deportivo del @AthleticClub , en @partidazocope �� "Hoy le he puesto un mensaje a @ddminer diciéndole que deje de imitarme" �� "Cuando el club toma decisiones, yo formo parte. Con Garitano he tenido una relación espectacular" #PartidazoCOPE pic.twitter.com/9hyTpgbZkE

Continuó analizando cómo fue la llegada de Marcelino. "Yo siempre estoy mirando para tener posibilidades en caso de…. El entrenador con más pedigrí y con el fútbol más cercano a nosotros era Marcelino. Pensaba que se iba a ir fuera, pero en el último momento le gustó el proyecto. El Athletic es un proyecto peculiar y un reto interesante. Hay grandes entrenadores que les gustaría entrenar al Athletic", destacó.

"La negociación se inicia primero mirando los entrenadores libres y luego contactar con el presentante. Con Marcelino fue todo en una tarde. Lo cerramos el domingo a la noche y el lunes a la mañana estaba entrenando", añadió.

No dudó en destacar que el fichaje de Marcelino sirvió de motivación a los jugadores. "Cualquier entrenador que se inicia en un equipo es capaz de cambiar cosas. Cuando viene un entrenador nuevo todo el mundo quiere mostrarse a ese nuevo entrenador. Si le sumas los ocho o 10 entrenamientos, los jugadores lo han cogido al primera. Jugar la Supercopa contra el Madrid y el Barça. No se necesita más motivación. Los chicos lo han cogido muy bien y el equipo físicamente está muy bien. Marcelino cogió el equipo mirando hacia arriba y el resto ya lo habéis visto", explicó.

En cuanto a los fuchajes: "Aqui no hay fichajes. Él sabe que aquí hay que tirar de la cantera. Hay que mirar al Bilbao Athletic".

Siguió analizando la Supercopa de España, tanto la semifinal ante el Real Madrid como la final frente al Barça. "La primera parte del Madrid les apretamos mucho, pero la segunda parte fue larga. El Barça fue más difícil porque hubo que levantar dos veces el marcador. Pero tuvimos más problemas en defensa contra el Madrid que contra el Barça", indicó.

Destacó a dos jugadores en este torneo. "Para mí el jugador de esta Supercopa, Iker Muniain ha hecho un esfuerzo tremendo y Mikel Balenziaga que es un profesional tremendo y no se queja nunca. Hacía mucho que no le veía jugar así", aseguró.

También se refirió al grupo de música, Orsai, formado por varios jugadores del club. "Marcelino me miraba alucinado. Dani García a la batería, Balenziaga bajo, Vesga, De Marcos y Lekue con la guitarra, Villalibre trompeta y solista. Villalibre canta hasta en inglés. Ellos ensayan todas las semanas. Suenan muy bien, Orsai. Esto no pasa en ningún equipo del mundo", explicó entre risas.

