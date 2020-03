Alisson se perderá el partido ante el Atlético de Madrid por una lesión muscular

El portero del Liverpool Alisson Becker se perderá el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, que se celebrará el próximo miércoles en Anfield, por una lesión muscular, ha confirmado este viernes el entrenador del conjunto 'red', Jürgen Klopp.

"Desafortunadamente, 'Ali' está fuera", señaló el preparador alemán en la rueda de prensa previa al partido de Premier ante el Bournemouth. "Tuvo un pequeño incidente en un entrenamiento antes del partido del Chelsea. Todos pensamos que no era nada y estaba claro que no jugaría de todas formas, el plan era que se quedara en el banquillo. Pensamos: 'No vamos a correr ningún riesgo'", añadió.

Sin embargo, las pruebas que se le practicaron tras el duelo de FA Cup ante el conjunto 'blue', en el que el Liverpool quedó eliminado, mostraron la lesión. "Se le hizo un escáner al día siguiente y encontraron algo. Ahora está fuera. Ya veremos, pero la próxima semana seguro -que no jugará-, y luego ya veremos", afirmó.

En este sentido, confirmó que no podrá estar ante los de Diego Pablo Simeone. "No, la próxima semana no estará disponible", dijo, antes de hablar del Derbi de Merseyside ante el Everton del 16 de marzo. "No quiero decir que no esté para entonces, pero no sé si estará disponible. No estará disponible para la próxima semana, ni para mañana ni para la próxima semana", subrayó.

Klopp, que explicó que se trata de una lesión "leve" en el músculo y en "la región de la cadera", afirmó que el portero brasileño podría regresar tras el parón de selecciones del 28-29 de marzo. "Diría que después del parón internacional estaría de vuelta al cien por cien. Lo que podamos conseguir antes de eso, lo veremos", apuntó, asegurando que Jordan Henderson podría regresar ante el Atlético, donde tratarán de remontar el 1-0 del Wanda Metropolitano.