Alexia Putellas, mejor jugadora de la Champions 21/22

La española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, ha sido elegida por el panel de observadores técnicos de la UEFA, mejor jugadora de la Liga de Campeones femenina 2021/22.

La internacional española, de 28 años, ha sido la máxima goleadora del torneo con once tantos, a los que ha añadido dos asistencias. Marcó en ocho de los diez encuentros en los que intervino, incluida la final de Turín, en la que el Lyon venció al Barcelona por 3-1.

???? The 2021/22 #UWCL ???????????? ???? ?????? ????????????, chosen by UEFA's Technical Observer panel is...



???? @alexiaputellas ??#UWCLfinal | @FCBfemeni