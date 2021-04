Alexander-Arnold y Keita reciben insultos racistas en redes sociales tras la derrota ante el Real Madrid

Los jugadores del Liverpool Trent Alexander-Arnold y Naby Keita recibieron insultos racistas en redes sociales tras la derrota por 3-1 contra el Real Madrid. Ambos futbolistas fueron víctimas de insultos racistas en Instagram. Keita recibió emoticonos de un mono en una publicación del Liverpool previa al encuentro, mientras que Alexander-Arnold recibió los mismos iconos en un post suyo hecho el pasado domingo.

Un portavoz del Liverpool comunicó que el club está "investigando el horrendo abuso racial" que han recibido tras el partido contra el Real Madrid. "Es completamente inaceptable y tiene que parar. El Liverpool condena todo tipo de discriminación y continuaremos trabajando en la inclusión", dijo el portavoz.

El abuso racial a futbolistas en redes sociales se ha convertido en una práctica habitual en el Reino Unido y algunas celebridades como Thierry Henry han respondido a ello cerrando sus cuentas hasta que esto se solucione. La Premier League, en conjunción con el resto de organismos del fútbol inglés, pidió hace unos meses una respuesta efectiva a las plataformas de redes sociales para evitar el continuo abuso al que los jugadores se ven sometidos.

