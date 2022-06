Álex Quintanilla, en El Partidazo de COPE: "No entro en las amenazas; critiqué la Primera RFEF con argumentos"

Hace pocos días, el jugador del Nàstic, Álex Quintanilla, criticaba en Twitter en un extenso hilo, con respeto y argumentos, a la Primera RFEF, una categoría incipiente que nacía con buenas intenciones, y cuyo resultado parece haber sido otro.

La reflexión de Alex Quintanilla sobre la Primera RFEF: "Competición atractiva, pero no viable económicamente" El jugador del Nástic ha elaborado un hilo en Twitter para dar su opinión sobre la Primera RFEF y las cosas que tienen que cambiar para que la competición sea un éxito. 12 jun 2022 - 16:31





Álex atendió este lunes la llamada de El Partidazo de COPE para ampliar esa reflexión que ha desembocado en que "la RFEF ha abierto un plazo de reflexión" sobre la categoría, "aunque a mí no se ha dirigido nadie".

El futbolista quiso insistir en que el hilo no se trata de una 'rabieta' por no haber podido ascender a Segunda División con el Nàstic de Tarragona: "Es algo que ya tenía pensado de antes y había comentado con otros compañeros. Pero veo riesgo de viabilidad de la categoría, creo que había que visibilizarlo, a ver si había alguna repercusión y reconducirlo".

"Dije en caliente que eso era un chiringuito"

Quintanilla reconoce haberse dirigido, en caliente, a un empleado de la Federación, que después pidió a los árbitros localizar al jugador para tomar medidas contra él: "Hay momentos que estás caliente tras perder una final pero no entro en este tipo de amenazas y miedo. Lo que he dicho, lo he hecho con educación y desde lo constructivo. Dije que eso era un chiringuito, me dirigí a un empleado de la federación diciendo si no tenían vergüenza, pero luego pedí disculpas porque sé que son meros trabajadores. No falté a los árbitros, pero mantengo lo que dije: no estaban a la altura, y se les podía haber dotado de VAR. Nos vimos perjudicados, pero lo pudo ser el equipo rival".

En esas protestas, Álex Quintanilla afirmó haber insultado a Luis Rubiales: "Sí, le insulté. Le dije (al empleado de la RFEF) que lo que había hecho su jefe era una chapuza y lo que habían conseguido era una catetada. Me dirigí a él diciendo que era una auténtica chapuza. No creo que sea el fin, porque tengo la vida resuelta, y lo he demostrado con argumentos y queda bien explicado", insistió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El jugador volvió a criticar que los derechos de televisión se vendieran "una semana antes a una plataforma que no garantiza ningúna calidad, ni la continuidad de la emisión. Los delegados se vuelven locos con tan poca planificación", que con la sede única, "se elimina la magia que crean los playoff en las ciudades. Ha sido un fallo tras otro pero hay tiempo de reconducirlo. La RFEF y el CSD deben hacer algo para que la profesionalización de la que se habla sea real".



Unos playoff, deficitarios

La llamada a Álex Quintanilla coincide en un día en que su club ha podido constatar que "es la primera vez en la historia del club en la que el club ha perdido dinero en un playoff. En la eliminatoria nos tocó el Racing de Ferrol, y el campo en que se disputaba era A Malata, donde ellos juegan de locales. Entonces el presidente tuvo que hacer una compra de 1500 entradas que se las comió para justificar ir a Balaídos en vez de A Malata".

Y para más 'Inri', en el partido en el partido de Racing Ferrol, "por salvar el tiro de cámara y que pareciera que había más gente en la grada, juntaron a las dos aficiones y se montó una batalla campal. La Policía nos dijo que eso no se podía hacer y la Federación dijo que eso tenía que ser así".