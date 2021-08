Alex Collado abandona la pretemporada azulgrana para marcharse al Brujas

El futbolista del Barcelona Álex Collado abandonó este domingo el 'stage' de Donaueschingen (Alemania) con permiso del club, para que pueda centrarse en concretar su futuro en otro equipo, después de que Ronald Koeman no haya mostrado la intención de contar con él durante este curso.



En este sentido, fue significativo que en el triunfo del Barça ante el Stuttgart (0-3) Collado no disputara ni un solo minuto. El centrocampista de Sabadell, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite fueron los únicos jugadores con ficha del primer equipo que no saltaron al terreno de juego del Mercedes-Benz Arena.



Collado prorrogó dos años más su contrato con el Barça el 31 de marzo de este año y este automáticamente le convirtió en jugador con ficha del primer equipo a partir del curso 2021-2022. De hecho, el mismo jugador recordó tras el primer partido de pretemporada ante el Nàstic de Tarragona que no volvería a jugar con el filial.



Collado estaría cerca de cerrar una cesión con un equipo europeo, el Brujas, actual campeón de la liga belga. La decisión la habría tomado después de darse cuenta de que iba a tener poco protagonismo en el Barça. La intención del canterano es la de demostrar en la Jupiler Pro League que tiene hueco en el conjunto azulgrana.

