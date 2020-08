Álex Bergantiños ha declarado en comisaría, por presunta corrupción en ámbito deportivo, tras ser detenido

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, ha prestado declaración este miércoles ante la Policía Nacional en A Coruña tras haberse referido, en un audio que envió a sus compañeros y que fue filtrado, al partido con el Fuenlabrada como un "paripé", motivo por el que está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en el ámbito deportivo.

El futbolista del Deportivo fue detenido en la calle por los agentes y trasladado a dependencias policiales en la ciudad gallega. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Efe que se le interroga por si pudiera haber cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte. Fuentes del club coruñés han confirmado la detención del jugador, que se produjo en plena calle, en el marco de una investigación que procede de Madrid.

En el audio difundido por COPE, Bergantiños pedía a sus compañeros que se presenten para jugar el partido aplazado de la última jornada en Riazor para apurar las opciones de quedarse en LaLiga SmartBank si prospera el procedimiento contra el Fuenlabrada. "He hablado con el presidente y el abogado del club. Lo de la liga de 24 está imposible y la única alternativa de salvar al club del descenso es que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan", asegura el futbolista en su mensaje.

�� ÚLTIMA HORA | @COPE tiene acceso a un audio de Álex Bergantiños, capitán del @RCDeportivo, dirigido a sus compañeros



�� "Para no perder el partido, lo mejor es presentarse"



�� "No sé qué tipo de partido podría ser, incluso de paripé. Hablar con los del @CFuenlabradaSAD" pic.twitter.com/TaRCjXHsLR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 4, 2020

"Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no sé cómo puede hacerse eso", señala en el audio.

El Fuenlabrada confirmó este martes en un comunicado que dio traslado a la fiscalía del audio difundido por el capitán del Deportivo. "Ante las presuntas pruebas publicadas del audio del capitán del Deportivo de la Coruña, Álex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, dar traslado a la fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis. 4 del Código Penal", publicó el club madrileño.

"Asimismo, si la autoría se prueba, las indicaciones de la directiva de un Club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas. Nos sentimos perjudicados por una trama que de forma injusta y posiblemente delictiva pretende perjudicar al CF Fuenlabrada en busca de un descenso administrativo del todo infundado", añadió el club.

Álex Bergantiños, después de prestar declaración

Nada más salir de dependencias policiales, Álex Bergantiños ha hablado ante los medios de comunicación que le esperaban. “He venido a tomar declaración porque hay una declaración sobre una posible adulteración de un resultado”, ha explicado el capitán del Deportivo de La Coruña. “Ese audio muestra el hastío contra esta situación en la que vivimos”, ha aclarado.

“Es un audio a nivel personal porque es una conversación de vestuario que tiene un contexto, que viene de dos semanas de frustración, de compañeros que ven una injusticia el jugar. Conversaciones que deberían ser internas de vestuario y que nunca deberían salir a la luz”, ha querido dejar claro Álex Bergantiños, antes de marcharse a casa a la espera de disputar el Deportivo-Fuenlabrada.

La alcaldesa de A Coruña sale en defensa de Bergantiños

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha calificado de "inaudito y vergonzoso" que el capitán del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños, haya declarado ante la Policía en la Comisaría de Lonzas por el audio que se dio a conocer este martes en el que hablaba de un presentarse al partido aplazado ante el CF Fuenlabrada y hacer un posible "'paripé'".

"Me parece inaudito que se le haya detenido por un audio que no tiene en ningún caso relevancia penal, solo constata una realidad", ha explicado Rey este miércoles a los medios.

La edil ha trasladado, en nombre de todo el Gobierno municipal, "todo" su "apoyo, ánimo, cariño y reconocimiento" al jugador de fútbol que, ha dicho, "es un ejemplo de honestidad personal y buen hacer deportivo". "Ojalá muchos del mundo del fútbol tuvieran una décima parte de honestidad e integridad que él", ha añadido.

La alcaldesa ha reprochado que "quien ha puesto en riesgo a una ciudad, incumpliendo deliberadamente los protocolos, no le esté pasando nada". "El que tenía que estar declarando en Lonzas no es Álex sino el que tiene responsabilidad de poner en riesgo a un equipo y a una ciudad y se ha saltado todos los protocolos sanitarios", ha denunciado, añadiendo que hay personas "que creen que están por encima de la ley".

"El Ayuntamiento no parará hasta depurar todas las responsabilidades del infausto viaje del Fuenlabrada", ha subrayado Rey, que ha insistido en que el traslado desde Madrid "se hizo a sabiendas de que no se podía hacer".