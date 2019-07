Albert Benaiges, en Esports Cope: “Kluivert tiene sensibilidad hacia el fútbol base”

El ex entrenador de La Masía, Albert Benaiges, ha hablado desde Japón para Esports Cope sobre el nombramiento de Patrick Kluivert como nuevo director del fútbol formativo del FC Barcelona y sobre la deriva del fútbol base en los últimos años.

El que fue descubridor de Andrés Iniesta ha bendecido el fichaje de Patrick Kluivert: “Le respeto mucho. Cuando era jugador, Patrick siempre miraba hacia la cantera, me preguntaba sobre el fútbol base, dónde yo trabajaba. Cuando le pedía tener algún detalle con los chavales, siempre decía que sí. A diferencia de otros jugadores del primer equipo, él era una persona con bastante sensibilidad hacia el fútbol base”.

Benaiges espera que Kluivert haga un buen trabajo porque el Barça lo necesita: “Hace falta un giro en el club para que más jugadores de la cantera puedan llegar al primer equipo, ese ha sido nuestro secreto”.



El mítico entrenador de La Masía no sabe cómo se desenvolverá Kluivert en su nueva función pero se muestra optimista con la persona que tendrá a su lado, el nuevo directivo responsable del fútbol base, Xavier Vilajoana. “Kluivert pondrá la imagen y la fuerza que ya tenía como jugador, mientras que Vilajoana le podrá a las personas adecuadas para que vuelvan los éxitos”.



Benaiges conoce a Vilajoana porque le entrenó en los Escolapios. “Pienso que es la persona más acertada, que sabrá hacer funcionar otra vez la máquina del fútbol base. Es un tío de fútbol y tiene muchos valores. Estuvo una temporada en el club y era seguidor del método de Laureano Ruiz que después siguió Cruyff”.

Benaiges, toda una eminencia en la cantera del Barça, recuerda los tiempos de Joan Laporta cuando se tenía un planteamiento claro. “El 35% de la plantilla, como mínimo, debían ser jugadores de la casa, el resto jugadores españoles buenos y un 15% tops mundiales”. El técnico cree que la receta para volver a la senda del éxito es clara. “Hay que volver a trabajar en el fútbol base con un estilo de juego que ha sido admirado en todo el mundo y que actualmente algunos equipos de la casa ya no practican”.

Benaiges, que actualmente trabaja en el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, ha coincidido con el Barça estos días y ha explicado la anécdota que ha vivido en el vestuario. “Cuando Griezmann vio que me abrazaban todos los jugadores que yo entrené en la cantera, él también me abrazó. Con Jordi Alba, Piqué, Sergio y Rafinha he hablado mucho y me he sentido muy reconocido. Ha sido emocionante”.