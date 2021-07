Alaba: "El '4' representa fortaleza y liderazgo, pero no me comparo con otros"

David Alaba, defensa del Real Madrid, dijo este miércoles durante su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto blanco, que la camiseta con el número '4' que lucirá esta temporada que heredará de Sergio Ramos representa "fortaleza y liderazgo" aunque dejó claro que no se compara "con otros".



Alaba lucirá un número histórico en el Real Madrid en la última década. Cuestionado por qué eligió ese dorsal y qué significa para él llevarlo en el campo, alabó la figura de Ramos y aseguró que intentará imprimir en conjunto blanco su propio carácter. "Hablé con el club sobre esto y me ofrecieron este número. No había otro gran número disponible. Sé lo que significa este número y es un honor llevarlo. También es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo. Quiero darlo todo", declaró. "No he venido a Madrid para compararme con otros. Estoy aquí para seguir siendo David Alaba. Pero quiero aportar mis capacidades. Voy a intentar aportar mis fortalezas. A nivel humano voy a intentar ser yo mismo", agregó.

Alaba recordó que Ramos jugó "una década" en el Real Madrid mostrando un gran nivel de fútbol y luciendo liderazgo con el número cuatro, "algo que está presente en la cabeza de todos". "El martes hablaron conmigo y era un número disponible. No quería preguntar a otros futbolistas si lo dejaban libre. Me siento honrado, es una gran motivación para mí. Quiero hacerle honor. No estoy aquí para compararme con otros, lo quiero repetir", manifestó.



"Me habría encantado jugar con Ramos. Durante una década ha sido exitoso y es un líder. Para mí habría sido un placer jugar con él y aprender de él. También me encantaría jugar con Varane, es un jugador que durante muchos ha hecho un fútbol excelente. Es un jugador que es un estupendo defensor y que tiene muy buenas cualidades", añadió.



Además, declaró que jugar en el Real Madrid es un "sueño" que cumple porque es el club más importante del mundo. Por eso, está "orgulloso" de haber firmado por el cuadro madridista y reconoció que está "deseando" ponerse la camiseta blanca.



"Decidí personalmente dar este paso para crecer como jugador y como persona. Recibí distintas ofertas y para mí había una opción que era el Real Madrid. Es un sueño cumplido, es el club más grande del mundo. Es el reto que estaba buscando".



Cuestionado por si sintió la marcha de Zinedine Zidane, reconoció que le "apenó" la salida del técnico francés, pero reconoció que también se alegró "mucho" de que Carlo Ancelotti fuera su sustituto porque le conoce de su etapa en el Bayern y mantiene "una excelente relación".



Asimismo, no desveló qué preferencias tiene a la hora de jugar en una posición y dejó en manos del entrenador del Real Madrid la decisión sobre el lugar que ocupará en el terreno de juego. "Soy un jugador que soy flexible. No es ningún secreto, puedo jugar en distintas posiciones. La decisión de dónde puedo jugar corresponde exclusivamente al entrenador".



Sobre si le gustaría que Kylian Mbappé fichara por el Real Madrid, manifestó que el delantero francés del París Saint-Germain es un "jugador de clase mundial" con una enorme calidad, aunque resalto que hay que preguntar a otras personas sobre su posible fichaje por el club presidido por Florentino Pérez.



Por último, destacó que tiene la intención de aprender a hablar español: "Conozco algunas palabras, en el Bayern teníamos jugadores españoles nuestro equipo. Todavía no he aprendido mucho, pero voy a aprender el idioma lo antes posible para comunicarme con mis compañeros", finalizó.

Florentino Pérez encargó un desafio a Alaba: "Conquistar más títulos"

El máximo mandatario blanco alabó la figura del primer fichaje que anunció el Real Madrid para la temporada 2021/22 y declaró que espera que el ya ex defensa del Bayern Múnich colabore en la consecución de nuevos triunfos para su club.



"Llegas procedente de uno de los grandes clubes del mundo, el Bayern, un club amigo, en el que has conquistado 28 títulos, 2 'Champions' entre ellos. Eres sin duda una de las leyendas del Bayern. Has jugado 431 partidos con su camiseta, el jugador extranjero que más has disputado con el Bayern", dijo Pérez.



"Has sido elegido siete veces el mejor jugador de Austria y has estado tres en el mejor equipo de la UEFA. Llegas al Real Madrid con el máximo reconocimiento. Es un día muy especial para ti y tienes que afrontar un apasionante desafío, que es conquistar nuevos títulos para el Real Madrid y formar parte de la historia del club", añadió.



Además, recalcó que Alaba jugará en un estadio, el Santiago Bernabéu, que "pronto" se convertirá en el "más espectacular del mundo"y señaló que el Real Madrid está "feliz" de contar con el jugador austríaco.



"No nos vamos a rendir nunca, somos el club con el mayor palmarés de la historia del fútbol. Hoy damos la bienvenida a uno de esos jugadores que soñó con vestir la camiseta del Real Madrid. Hoy queremos dar la bienvenida a un extraordinario futbolista", explicó.



Además, recordó que cada vez que el Real Madrid presenta a un nuevo futbolista, los madridista viven un momento de "emociones especiales". Asimismo, indicó que la llegada de un "magnífico jugador" como Alaba, coincide con la de Ancelotti en su nueva etapa en el Real Madrid.



"Queremos que nuestros socio estén orgullosos. Hay que acordarse de los aficionados, que llevan meses luchando y sufriendo esta pandemia. El fútbol sin ellos en los estadios es diferente y esperemos que volvamos a encontrarnos pronto en las gradas. Ellos son los que alimentan el mito del madridismo", manifestó.



"Hemos sufrido y seguimos sufriendo la tragedia de esta pandemia que ha golpeado también al fútbol. Por eso trabajamos con creatividad y solidaridad en el Real Madrid. Trabajamos para que se cumplan los sueños de nuestros aficionados", concluyó.