El Ajax comunica que Van der Sar no corre peligro tras su hemorragia cerebral

Buenas noticias al respecto del estado de salud legendario exguardameta Edwin Van der Sar, conocido sobre todo por su paso por el Manchester United. El Ajax, club en el que trabajaba hasta el mes de junio, ha dado a conocer una actualización positiva sobre cómo se encuentra el exportero, que sufrió una hemorragia cerebral hace una semana cuando se encontraba de vacaciones en Croacia.

En concreto, el club neerlandés ha comunicado que Van der Sar ya ha regresado de Croacia, donde estaba hospitalizado, y que su vida no corre peligro. "Edwin fue repatriado de Croacia el viernes por la noche y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital neerlandés", comunicó el club a través de la esposa de Van der Sar, Annemarie.

Update Edwin van der Sar on behalf of his wife Annemarie (July 15): ??Edwin has been repatriated from Croatia on Friday evening and is currently in the intensive care unit of a Dutch hospital. His situation remains the same: stable, in a non-life-threatening condition and… pic.twitter.com/Ji7G8o1Rtl