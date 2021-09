Agüero: "Igual no se esperan que hagamos una gran actuación en Champions, pero cuidado..."

Sergio el 'Kun' Agüero, uno de los fichajes del Barcelona de este verano, ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de RAC1 donde ha tratado varios temas como su llegada a la Ciudad Condal, la marcha de su amigo Leo Messi y las espectativas de títulos para esta temporada.

"Le dije a mi representante que me daba igual el dinero, yo quería venir a Barcelona. Cualquier jugador quiere venir al Barça. Cuando me fui del City, tenía clarísimo que quería jugar aquí" ", reconoció el jugador argentino.

#TuDiràs | ?? @aguerosergiokun: "Li vaig dir al meu representat que m'eren igual els diners. Que jo volia venir a Barcelona. Qualsevol jugador vol venir al Barça" pic.twitter.com/kXHsuvSalx — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) September 9, 2021





El Barcelona ha perdido varios jugadores importantes en este mercado de verano, sobre todo a Leo Messi, pero también a jugadores importantes como al francés Antoine Griezmann.

Sobre las opciones de conseguir títulos, Agüero reconoce que no son favoritos "pero cuidado" y añade: "Sólo por el hecho de ser el Barça tenemos que luchar por todos los títulos. No creo que seamos favoritos para la Champions, pero los rivales nos tienen respeto"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

#TuDiràs | ?? @aguerosergiokun: "Només pel fet de ser el Barça hem de lluitar per tots els títols. No crec que siguem favorits per la Champions, però els rivals ens tenen respecte" pic.twitter.com/Pqwq5QTdy8 — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) September 9, 2021





Durante la entrevista, Agüero también habló de la marcha de su amigo Leo Messi. El delantero argentino apunta que ficharía por el Barcelona igualmente, estuviera Messi o no. Señala que sufrió un shock al recibir la noticia de la salida de Messi y también confiesa que no tenía ninguna cláusula de marcha en caso de que se fuera su compatriota:

"No entiendo por qué se hablaba de eso. Cuando firmé, Leo no tenía nada firmado. Estaban llegando a un acuerdo. Se inventó que había una cláusula, pero no había nada".

#TuDiràs | ?? @aguerosergiokun: "No entenc per què es parlava d'això. Quan vaig signar, el Leo no tenia res signat. Estaven arribant a un acord. Es va inventar que hi havia una clàusula, però no hi havia res" pic.twitter.com/3RVCgjJ8sb — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) September 9, 2021





El Kun también señaló que que no habla mucho con Messi, porque quiere dejar "que disfrute el momento", aunque sabe que le está yendo bien: "Espero que le vaya bien, siempre que no le toque contra nosotros".

Sobre su papel goleador de cara a esta temporada, Agüero indica que "No me marco números. Sólo quiero ganar títulos a final de temporada".