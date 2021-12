Agüero: "Intentaré ser feliz fuera del fútbol"

El futbolista Sergio 'Kun' Agüero se mostró "orgulloso" y "muy feliz" de la carrera futbolística que ha tenido desde su debut a nivel profesional con apenas 15 años y hasta su retirada, con 33, forzada por un problema cardíaco que le obliga a colgar las botas.

"Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en otra vida pero tengo a mucha gente que me quiere. Gracias a todos los hinchas de los clubes en los que he jugado, me quedan cosas muy bonitas. Gracias", manifestó en su discurso de despedida en el Camp Nou.

Agüero, en la tribuna del Camp Nou y en un acto al que no fallaron además de sus compañeros, 'staff' y Junta del Barça representantes de Independiente, Atlético de Madrid o Manchester City (acudieron Pep Guardiola y Txiki Begiristain), se mostró resignado por tener que retirarse pero orgulloso de su carrera.

"Estuve en buenas manos, los médicos hicieron lo mejor pero me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana y quería contar que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza. Pero no la ha habido", reconoció.

Agüero explicó que fue duro encajar la noticia de que tenía que retirarse, fruto de una arritmia que apareció en pleno partido del Barça contra el Alavés, a finales de octubre. "Me siento bien ahora mismo, las primeras dos semanas fueron duras. Y cuando me dijeron que era definitivo, tardé unos días en procesarlo porque aún tenía esperanzas. Ahora estoy bien pero sí que fue difícil", se sinceró.

"Me hubiese gustado ayudar a mis compañeros, y le deseo lo mejor al Barça y a mis compañeros, que son muy buenos y con gente muy joven que quiere aprender. Me voy contento y estoy orgulloso de la carrera que hice, menos mal que me pasó esto ahora y no antes. Y estoy muy feliz por la carrera que hice. Lo positivo es que estoy aquí contando esto, podría haber pasado algo peor", reconoció.

De su carrera se queda con "un gol muy lindo" con Independiente ante Racing, con la Europa League ganada con el Atlético de Madrid, con su primer gol y primera Premier con el Manchester City, con la Copa América 2021 ganada con Argentina y con su único gol con el Barça, en el Clásico contra el Real Madrid. "¿No está mal no, para ser un último gol?", se preguntó.

De cara al futuro inmediato, tranquilidad. Pero sin cerrar la puerta a regresar, de otro modo, al fútbol. "Seguiré vinculado al fútbol, seguro. Y ahora intentaré disfrutarlo un poco más. Pero ahora voy a estar tranquilo un tiempo, sin hacer nada. Intentaré ser feliz fuera del fútbol y poder disfrutar todos los momentos que los futbolistas saben que se pierden", argumentó.

LAPORTA LE QUISO ANTES PARA EL BARÇA

Por su parte, el presidente blaugrana, Joan Laporta, reconoció el interés del Barça por fichar a Agüero en su primera etapa como mandatario. "Ya nos habría gustado que llegaras antes, como cuando jugabas en el Atlético y era la envidia de todos los 'culers' y te queríamos aquí. Se inicia ahora una etapa que también será exitosa, porque te mereces lo mejor", reconoció.

"Sergio, creo que nos hemos quedado con ganas de más, en el Barça. Pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo en todo lo que necesites. Has sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador nato reconocido en todo el mundo", le dedicó el presidente al futbolista.