El agente de Koeman considera que Laporta se comportó de forma "hipócrita" con el técnico

En las últimas horas, ha sido desvelada la conversación que tuvieron el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, con el entrenador blaugrana, Ronald Koeman.

Dicha charla se ha podido ver en el documental 'Força Koeman' que se ha emitido en los Países Bajos.

Laporta: "Con Koeman la relación es buena, tengo toda la confianza puesta en él" El presidente del Barcelona ha asegurado que ve a Koeman "confiado" de cara al partido contra el Bayern y que "le doy todo mi apoyo y mi respeto". 14 sep 2021 - 15:02

En ese documental aparecen tanto el entrenador neerlandés como su agente Rob Jansen, sacan a la luz todo lo que ocurrió durante esos días.

Koeman da su versión de los hechos: "Nos habíamos llevado siempre bien. Y entonces, el presidente me dice: 'Todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más'" y añade "arréglalo si no me quieres, pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones. El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones".

Por otro lado, el agente del técnico, Rob Jansen reconoce que "Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato. Y que, si no lo encontraba, entonces, Ronald podría continuar en el banquillo".

Además, durante ese documental, y atendiendo a sus declaraciones, Jansen considera que Laporta se comportó de una forma hipócrita con Koeman: "Era una decisión loca, fundamentada en nada. Basada sólo en sus sensaciones. Una locura...Yo no volví a hablar con Laporta. Pero, afortunadamente, la gente que le rodea contribuyó a que Koeman se quedara. Entonces, el presidente salió ante los medios diciendo que continuarían juntos, que son amigos... esta es la hipocresía del deporte de alto nivel".

??Anoche el vicepresidente económico del Barça,Eduard Romeu, estuvo en el @partidazocope en su 1a entrevista a nivel nacional



??”Haciendo un poco de broma, Tebas nos ha hecho el trabajo” (Messi) “no lo podíamos asumir”



??”No hay caso Koeman y no es cuestión de dinero”#FCBlivepic.twitter.com/4OgL28gzPt — Víctor Navarro (@victor_nahe) September 17, 2021





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado