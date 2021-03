Aganzo, en El Partidazo de COPE: "Quiero unas elecciones libres en las que no influyan LaLiga y la RFEF"

El actual presidente de la AFE ha pasado este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de las próximas elecciones a la presidencia del sindicato a las que concurrirá contra Gaizka Toquero. Aganzo ha explicado parte de su programa y ha criticado la intromisión en los comicios de la RFEF y LaLiga.

"Quiero que sean unas elecciones libres con voto secreto y en las que no interfiera ningún estamento, ni la RFEF ni LaLiga" pedía un David Aganzo que se quejaba de que "nos hemos encontrado con gente que tenía ganas de meter mierda en el sindicato, hemos tenido 13 juicios. Al futbolista hay que apoyarle y dejarse de temas políticos".

En este sentido criticaba que "tengo información de que presidentes de territoriales se han puesto en contacto con presidentes de clubs para que votaran a una candidatura. Los futbolistas se han encontrado trabajadores de territorial en vestuarios y lo hemos denunciado". Además explicaba que "nos hemos encontrado situaciones muy adversas e incómodas con gente coaccionando o malmetiendo para que tuvieran cuidado con sus votos porque podían ir a la Selección".

Por otro lado ha mandado un aviso a Toquero sobre ciertas personas que van en su candidatura. "Me llamó cuando se iba a presentar, me lo comentó, tiene todo el derecho a hacerlo, le di las gracias. Me sorprendió que tuviera nombres de mi Junta directiva, que han denunciado al sindicato. Le dije la verdad que iban a tratar de manipularle como hicieron conmigo… AFE debe ser un sindicato independiente y luchar por sus derechos laborales, yo podía haberme ido con Tebas o Rubiales".