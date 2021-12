La afición del Valencia sale a la calle para manifestarse contra la gestión de Peter Lim

La manifestación organizada contra la gestión económica y deportiva de Peter Lim, máximo accionista del Valencia, dio comienzo en las calles de la ciudad con la participación de cerca de 10.000 personas, según fuentes de la organización.



Convocada de manera conjunta por diversos colectivos, entre los que se encuentran la Agrupación de Peñas Valencianistas, Libertad VCF, De Torino a Mestalla, 'It Must Be Love 86', VCF Sud, Ciberche, 'Últimes Vesprades a Mestalla', o Viachers VCF, la marcha tiene como doble lema 'Lim go home '(Lim vete a casa) y 'Per la dignitat del Valencia' (Por la dignidad del Valencia).





| Reportaje @DepCOPEValencia | ??



?? ¡La manifestación del valencianismo pone rumbo a Mestalla!



?? Miles de valencianistas bajo el lema: “Per la dignitat del @valenciacf. Lim Go Home”.



??@tjcopepic.twitter.com/grBunPX8aG — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) December 11, 2021





Además de la pancarta oficial, portada por valencianistas anónimos, se escucharon gritos contra el presidente del club Anil Murthy y cánticos como "Somos nosotros, Valencia, somos nosotros".



También se mostraron pancartas en las que se podía leer "Tu juguete es nuestro sentimiento" y "Somos el 99 por ciento".



La manifestación avanzó desde el Paseo de la Alameda por la calle Armando Palacio Valdés y a continuación se dirigió al campo de Mestalla por la calle Micer Mascó.