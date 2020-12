Adriá Vilanova: "Aunque suene egoísta, espero que el Barcelona nunca supere la Liga de 100 puntos de mi padre"

Adriá Vilanova, hijo de Tito Vilanova, exentrenador del Barcelona, habla en La Vanguardia del legado de su padre, de su momento en Andorra y de la actualidad del Barcelona…

¿Cómo le va por Andorra?

Ha sido un año difícil para todos. Ha habido muchas interrupciones con la pandemia y ha costado mantener la forma. Pero entrenamos en casa, con los planes de los preparadores físicos y ahora estamos con muchas ganas.

¿Viene mucho Gerard Piqué?

Sí, viene mucho. Es una persona muy cercana que está pendiente de nosotros. Hasta le escuchamos en la grada gritar y apoyarnos.

¿Le ve presidiendo el Barça?

Sabemos que se le da bien todo este tema… Ahora está llevando un club y lo está gestionando a la perfección. Ya se verá qué decide .

¿Le entristece no haber llegado al primer equipo del Barcelona?

Al final tuve una carrera soñada en el Barça, solo me faltó llegar al primer equipo. Sí me quedé con ganas de poder demostrar más cuando estuve en el Barça B, creo que merecía más oportunidades.

¿Con qué se queda de su paso por Barcelona?

De allí me llevé a entrenadores y compañeros que ahora son amigos. Y sobre todo la idea futbolística, que la sigo manteniendo.

¿Qué legado dejó Tito Vilanova en el Barça?

Creo que marcó la diferencia apostando por un once de jugadores de la casa. Mi padre se basaba en confiar en la Masia, en aquellos jugadores que se han pasado la vida asimilando unos valores y una manera de jugar. Me quedo con eso y con la Liga de los 100 puntos. Aunque suene un poco egoísta espero que no se supere nunca esa marca.

Hablaba de un once exclusivamente de la Masia. ¿Cree que ahora cuesta más?

Están siendo tiempos difíciles. Araújo y Mingueza están teniendo minutos, pero luego está el caso de Riqui Puig o el de Aleñá... son gente que al final siente los colores y que entienden la idea que se les propone. Deberían tener más minutos.

¿Entonces el mejor homenaje que se le puede hacer a Tito Vilanova es confiar más en la Masia?

Eso es, él lo hizo y marcó la diferencia por ello.

¿Le resultó difícil grabar un documental hablando tan abiertamente de su padre?

Es un tema delicado. Mi familia y yo no hemos querido hablar mucho en los medios. Pero al final ha salido algo muy emotivo. Se recuerda esa Liga que fue tan difícil a nivel personal para el club, para los jugadores y valía la pena explicarlo.

¿Qué siente cuando ve a jugadores como Messi, Busquets, Xavi o Iniesta hablar de su padre con ese afecto y admiración?

Siento mucho orgullo de que mi padre dejara huella en estos jugadores, que son los mejores de la historia del fútbol. Me emociona. Yo sufrí muchísimo todo lo que se vivió en ese último año. Creo que al barcelonismo y al mundo del deporte también les afectó. Estoy muy orgulloso de ser su hijo.

Ronald Koeman

Koeman al final también se ha visto en una situación difícil. Con muchos cambios, sin presidente, con elecciones… no creo que todo lo que suceda sea su culpa. Se ha encontrado con un año de transición y esperemos que se arreglen las cosas y el club vuelva a ser un club respetado y ganador.

Siempre dice que su padre es su referente. ¿Qué es lo que más echa de menos?

Mi padre siempre venía a verme jugar. Me decía haz esto, haz lo otro, fíjate en este jugador del primer equipo, mira cómo se posiciona… echo de menos eso. Que me diga en qué debo mejorar, sus consejos... Debo decir que mi madre también ve mis partidos y me ayuda en ese aspecto.

¿Entrenador en el Barcelona?

Al final el Barça es el club de mi vida, he pasado allí toda mi juventud. Me he sacado los dos primeros títulos de entrenador y en un futuro sí que me gustaría volver y formarme como entrenador. Pero ahora toca pensar en conseguir cosas con el FC Andorra.