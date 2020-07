El adiós de Achraf al Real Madrid: "No es una despedida, porque de tu casa no te puedes despedir"

Solo un día después de que se hiciera oficial el fichaje de Achraf Hakimi por el Inter de Milán, el canterano del Real Madrid ha escrito una carta abierta, que ha publicado en sus redes sociales, dando las gracias al club. El carrilero marroquí llegó al conjunto blanco con solo 6 años y llegó a debutar en el primer equipo, antes de jugar cedido en un Borussia de Dortmund donde se ha consagrado como futbolista de primer nivel.

"Nunca había imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida, porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar, pero siempre está el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer. El Real Madrid es mi casa, fui criado, mimado y educado para que llegara a ser la persona que ahora mismo soy. En el Real Madrid no solo se forman deportistas. Entré por la puerta de Valdebebas con 6 años sin poderme imaginar lo feliz que iba a ser allí dentro. Gracias a todos y cada uno de los trabajadores del club, a mis entrenadores y a todos mis compañeros (la mayoría, amigos de verdad) que me han acompañado en esta bonita etapa de mi vida. Por último, agradecer a todos los madridistas que me apoyaron y que seguirán apoyando al equipo en todo momento. Ahora seré uno más de ellos. ¡Muchas gracias, Real Madrid ¡HALA MADRID!". Estas son las palabras que Achraf ha querido compartir con sus miles de seguidores en redes sociales, tanto en su cuenta de Instagram como en Twitter.

Achraf jugará en el Inter de Milán las próximas cinco temporadas El lateral marroquí ya es oficialmente jugador del Inter de Milán hasta 2025 tras el acuerdo alcanzado entre el Real Madrid y el conjunto neroazzurro. 02 jul 2020 - 16:35

Achraf debutó en partido oficial con el Real Madrid el 1 de octubre del 2017, ante el Espanyol (2-0), arrancando así una temporada en la que también jugó en Champions, Copa del Rey y Mundial de Clubes con el primer equipo. Al término de esa temporada, fue el lateral izquierdo titular de Marruecos en el Mundial de 2018. Después haría las maletas para jugar en la Bundesliga, defendiendo los colores del Borussia Dortmund durante dos campañas. Ahora, en Italia, jugará en la Serie A vistiendo la camiseta de un Inter de Milán que ha apostado fuerte por él.