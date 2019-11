Abel Ruiz, en Esports COPE: "Si en el Barça no puede ser, tendré que probar fuera"

El jugador del FC Barcelona ha explicado en Esports COPE que podría plantearse una salida ante la falta de oportunidades. “Si no te dan las oportunidades tienes que buscarlas fuera. Es normal que un jugador mire por lo suyo e intente rendir al máximo. Si al final no puede ser en el Barça, se tendrá que probar fuera. Mi primera opción es jugar en el Barça y si confían en mí, yo voy a confiar en ellos”.

Abel Ruiz hizo la pretemporada con el primer equipo, pero después Valverde no ha contado con él a pasar de ser el único 9 puro que tiene como recambio de Luis Suárez. “Yo intento aprovechar las oportunidades que me dan al 100%. Mi sueño desde que llegué a Barcelona, siempre ha sido jugar en el Camp Nou con el primer equipo. Siempre he dicho que quiero triunfar en el Barça y lo sigo manteniendo”.

De momento, el delantero de Almusafes de 19 años espera su momento: “yo voy a seguir trabajando en el Barça B, entrenar los máximos días posibles con el primer equipo y aprender de ellos”.

Abel Ruiz se encuentra concentrado con la selección sub-21 igual que su compañero Ansu Fati. “Estamos muy contentos con Ansu Fati, coincido con él cuando voy a entrenar con el primer equipo. Le conozco bien porque coincidimos en La Masía e incluso compartíamos habitación. Yo le veo tranquilo y centrado. Somos muy jóvenes y lo que toca es tener la cabeza bien amueblada para hacer las cosas paso a paso”. Sobre las posibilidades de Ansu Fati de ir a la Eurocopa con la selección absoluta, Abel no cierra puertas: “todos los jugadores españoles somos opción para todo. Al final irán los que mejor estén y hay que estar preparados”.

La selección de Luis de la Fuente se enfrenta este jueves a Macedonia y el martes a Israel en la fase de clasificación para el Europeo de 2021: “Los seis puntos van a ser claves. Queremos sumar para tener la clasificación casi asegurada”, asegura Abel.