Inglaterra va a por todas en Catar con una lista repleta de estrellas

James Maddison, Conor Gallagher y Callum Wilson han sido las grandes novedades que Gareth Southgate ha incluido en la lista de 26 que representará a Inglaterra en el próximo Mundial de Qatar.

Southgate ha optado por contar con ocho jugadores de ataque, como Bukayo Saka, Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden, Marcus Rashford, Jack Grealish y Callum Wilson, que ha sido elegido en detrimento de Tammy Abraham, del Roma, e Ivan Toney, del Brentford.

En el centro del campo sí ha entrado Kalvin Phillips, que no ha jugado aún esta temporada con el Manchester City por lesión, además de Conor Gallagher y los indiscutibles Mason Mount, Jordan Henderson, Declan Rice y la estrella del Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Ante las bajas de Ben Chilwell y Reece James en los laterales, Southgate contará con Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, que puede jugar a banda cambiada, Luke Shaw y Ben White. En la portería no ha habido sorpresas y estarán en Catar Jordan Pickford, Nick Pope y Aaron Ramsdale. No entró Dean Henderson, del Nottingham Forest.

