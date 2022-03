Uruguay y Ecuador estarán en el Mundial; Perú, Colombia y Chile se jugarán una plaza en la repesca

Las selecciones de Ecuador y Uruguay aseguraron este jueves los dos últimos billetes directos concedidos a la Conmebol para el Mundial de Catar con idénticos 25 puntos obtenidos tras 17 partidos y a falta de una jornada para el fin de las eliminatorias sudamericanas.

Aunque muy lejos del desempeño de Brasil y Argentina, que sellaron su clasificación hace tiempo, ecuatorianos y uruguayos despejaron parte del gran suspense de la liguilla, y dejaron para la última jornada el morbo por saber qué país se quedará con el quinto lugar, que da derecho a jugar una repesca con el quinto de Asia.

Uruguay se clasificó para el Mundial de Catar 2022 después de vencer a Perú por 1-0 y de que Chile no pudiera sumar tres puntos frente a Brasil. Un solitario gol de Giorgian de Arrascaeta le alcanzó al conjunto dirigido por Diego Alonso para sumar su tercera victoria consecutiva y cerrar las eliminatorias sudamericanas a toda máquina.

Con la clasificación a mano, la jornada se presentó ideal para convertirse en una fiesta de la que, como no podía ser de otra manera, miles de personas quisieron ser parte. Uruguay salió decidido a dominar, pero le tocó sufrir. De Arrascaeta cuando quedaban menos de cinco minutos para el descanso capturó el rebote de un disparo de Luis Suárez que se estrelló contra el poste y dejó sin opciones el portero Pedro Gallese con un potente disparo sellando el pase hacia el Mundial de su país, el cuarto al que ira de manera consecutiva.

La selección paraguaya de fútbol sorprendió con un contundente 3-1 a un opacado Ecuador, que aun así aseguró su pase para el Mundial de Catar 2022. Bajo una lluvia persistente en el estadio Antonio Aranda, de Ciudad del Este, la albirroja apostó a ganar y se quedó con tres puntos que la reconciliaron en casa con su afición.

Robert Morales, Miguel Almirón y Piero Hincapié, en propia puerta, hicieron los goles de Paraguay. El tanto de los visitantes lo marcó Jordy Caicedo, desde el punto de penalti en el minuto 85. Será el cuarto Mundial de la historia de la tricolor que ya estuvo presente en Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Brasil, con goles de Neymar, Vinicius, el primero que marca con la absoluta, Coutinho y Richarlison, derrotó este jueves con autoridad por 4-0 a una selección chilena que está muy cerca de decir adiós al Mundial de Catar. El equipo de Tite, ya clasificado, solventó el encuentro en los últimos minutos de la primera mitad, con un penalti transformado por Neymar y un tanto de Vinicius que nació en un fallo de Claudio Bravo.

