Timo Werner se pierde el Mundial por una lesión de tobillo

El delantero alemán Timo Werner se perderá con su selección el próximo Mundial de Catar, donde la tetracampeona del mundo está en el mismo grupo que España, por culpa de la lesión de tobillo que se produjo este miércoles en la Liga de Campeones.

El futbolista del RB Leipzig, de 26 años, se dañó la articulación en la goleada por 0-4 en Varsovia ante el Shakhtar Donetsk ucraniano en el último partido de la fase de grupos de la Champions. El internacional se lesionó tras una entrada de Taras Stepanenko al inicio del encuentro y tuvo que ser sustituido por el sueco Emil Forsberg, confirmándose este jueves los peores presagios.

?? Timo Werner suffered an ankle injury last night in the win over Shakhtar Donetsk.



Scans today in Leipzig showed that he has unfortunately torn the syndesmosis ligament in his left ankle and will therefore be out for the rest of 2022. pic.twitter.com/tLLAfxb2op