Suspendido el amistoso de Costa Rica en Irak al no querer los ticos que se les sellaran los pasaportes

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) canceló el partido amistoso que tenía programado este jueves en Irak debido al incumplimiento de las autoridades de ese país de un acuerdo relacionado con el ingreso de la delegación centroamericana.

"El partido ante Irak se suspendió. No se respetó un acuerdo que se tenía con el no sello de los pasaportes y por esta razón es que se decidió no ingresar a Irak y cancelar el partido", informó brevemente la Federación acerca de este compromiso que iba a ser el último ensayo de Costa Rica antes del Mundial de Qatar.

El gobierno de Irak quería sellar los pasaportes de la delegación costarricense, lo que hubiera provocado posteriores inconvenientes a sus jugadores, entrenadores y directivos en su visita a otros países. La delegación deportiva y administrativa, que desde hace una semana se encuentra concentrada en Kuwait, llegó por tierra hasta la frontera entre ese país e Irak.

Según la Federación Costarricense de Fútbol, el acuerdo para disputar el partido en la ciudad iraquí de Basora no se cumplió y la delegación regresará en autobús a Kuwait para finalizar su preparación y viajar el próximo viernes a Doha para disputar el Mundial. Costa Rica debutará el próximo 23 de noviembre con España, luego enfrentará a Japón el día 27 y cerrará la fase de grupos el 1 de diciembre contra Alemania