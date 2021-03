Sergio Ramos: "Cualquier cosa que pasa conmigo se saca de contexto"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, aseguró que "cualquier cosa que pasa" con él "se saca de contexto" después de que no jugase ante Georgia el pasado domingo y sí lo haya hecho este miércoles ante Kosovo apenas cuatro minutos de forma testimonial.

"Estoy bien, poco a poco voy encontrando el ritmo después de una lesión importante de rodilla. El míster fue bastante claro. Cualquier cosa que pasa conmigo se saca de contexto. La realidad sólo es una y es la que dijo el míster", indicó Ramos en declaraciones a RTVE.

"Cuando me toque jugar de titular será con alegría y si es como hoy, también. La cuestión es sumar y que todos hagamos el camino más fácil para el Mundial", añadió el central andaluz, muy contento por haber conseguido tres puntos más ante Kosovo (3-1).

"Siempre es importante sumar partidos y conseguir el objetivo, que era sumar estos tres puntos. Sea un minuto, un partido, medio tiempo... eso no es decisión mía, es del entrenador", agregó sobre su presencia este miércoles en La Cartuja, que le permite elevar a 180 el número de internacionalidades y quedarse a cuatro del récord mundial.

Preguntado por su futuro con el Real Madrid, Sergio Ramos no dijo nada nuevo. "De mi futuro ya fui bien claro. No hay ninguna novedad y no hay nada que decir. Estoy concentrado en la vuelta a mi equipo. En una semana nos jugamos casi la temporada y tengo ganas de jugar y aportar mi mejor nivel. Ojalá nos salgan buenos resultados. Ojalá podamos dar el nivel que queremos", sentenció.