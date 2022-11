Queiroz: "No necesitamos a aficionados que solo nos apoyen cuando ganemos"

Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, aseguró que sus jugadores "no están en el mejor ambiente, en términos de concentración", por la situación que está viviendo su país y señaló que se han visto afectados por factores externos.



Queiroz compareció ante la prensa para explicar la derrota por 6-2 ante Inglaterra, en un partido que estuvo marcado en la previa por el brazalete "OneLove" y por las protestas iraníes por la situación de las mujeres en el país.



"Mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problema que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias", dijo Queiroz.



"Hace años teníamos el apoyo de todo el mundo. Ahora no, no entiendo que vengan para no animarnos, que se queden en casa. Los que no nos quieren apoyar, no los necesitamos, es mejor que no vengan y se queden en casa. No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos", añadió el técnico portugués.



Sobre el encuentro, Queiroz explicó que después de esta derrota están "más preparados" para enfrentarse a Gales: "Ha sido un buen entrenamiento al más alto nivel. Todo está abierto, aún podemos sacar seis puntos y clasificarnos. Hemos aprendido lecciones, cosas que mejorar y ahora solo nos queda luchar por los siguientes partidos", destacó.