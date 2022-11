Queiroz se enfada por las preguntas sobre el régimen: "¿Por qué no preguntas a Southgate por Afganistán?"

Este Mundial está dejando muchas polémicas que se alejan de los deportivo. Sobre todo, por el régimen en el que vive la anfitriona, Qatar, y la controversia sobre la ausencia de los derechos humanos en el país. Pero otro país del que se está hablando mucho y que participa en el mundial es Irán. En su primer partido ante Inglaterra, los jugadores decidieron no cantar el himno del país, por la represión en la que viven en la nación y las muertes producidas por las protestas.

Sobre esto le han hecho repetidas preguntas al seleccionador Carlos Queiroz, que no se ha querido posicionar en un asunto tan delicado teniendo en cuenta que es portugués. Por ello, tras acabar la rueda de prensa previa al partido ante Gales, se acabó cansando de la insistencia y llegó a ironizar al respecto. "¿Por qué no preguntas a Southgate sobre que Inglaterra? Inglaterra y Estados Unidos abandonaron a las mujeres en Afganistán. De eso también podríamos hablar. Podéis hacerle preguntas similares a los otros entrenadores", señaló ante Shaimaa Khalil, periodista de la BBC.

And why I didn’t ask “other coaches” similar questions… “ why didn’t you ask Southgate” about US , UK pull out of Afghanistan. Mr #Queiroz said. I tried to make the point I asked an Iranian player a question about his own country. As you can see below. I was stopped. pic.twitter.com/PmxIsCklOe