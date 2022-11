Sigue este viernes en Tiempo de Juego desde las 11:00h el Países Bajos-Ecuador y el Inglaterra-Estados Unidos

Gales busca exprimir sus opciones ante la dolida Irán. La anfitriona y Senegal se la juegan. Países Bajos y Ecuador quieren los octavos. Inglaterra quiere confirmar los octavos ante el duro hueso americano. Los cuatro encuentros se podrán seguir en 'Tiempo de Juego' desde las 11:00h.

GALES - IRÁN (11:00 horas)

El encuentro de este viernes se antoja clave para que Gales mantenga sus opciones de clasificarse a octavos, ya que una derrota minimizaría las oportunidades, mirando de reojo al Inglaterra-Estados Unidos. El combinado entrenado por Rob Page, que sí podrá contar con Joe Allen, deberá ofrecer más fútbol para ganar de nuevo en un Mundial.

Queiroz podría incluir cambios en el 'once' que se enfrente a Gales. Así, Azmoun, uno de sus jugadores más habilidosos aunque tocado, podría ser de la partida, después de ya tener minutos ante Inglaterra. Quien tiene complicado jugar es el portero Beiranvand, que recibió un fuerte golpe en el estreno por unos de sus compañeros.





Estadio Áhmad bin Ali.





QATAR - SENEGAL (14:00 horas)

Qatar espera recuperar su mejor nivel, aquel que le dio el título asiático hace tres años y que apenas se pudo ver en el inicio de la Copa del Mundo.

Tras perder a su estrella, el delantero Sadio Mané, Aliou Cissé vio como varios de sus jugadores sufrieron problemas físicos en el debut, aunque el único que parece revestir gravedad es el del centrocampista Kouyaté, ya descartado para lo que resta de la Copa del Mundo.

De todos modos, Diallo parece que estará listo y podría jugar en el centro de la defensa y no de lateral izquierdo como ante los Países Bajos, mientras que Pape Gueye sería de nuevo el sustituto en el medio de Kouyaté.





Estadio Al Thumama.EFE





PAÍSES BAJOS - ECUADOR (17:00 horas)

Ecuador intentará mantener su buena disciplina defensiva que lleva consolidando en los últimos años ante un rival teóricamente superior en la faceta técnica y que intentará hacerse con el control del juego a través de la calidad y el empuje de Frenkie de Jong y la velocidad por los costados.





Khalifa International Stadium.EFE



INGLATERRA - ESTADOS UNIDOS (21:00 horas)

Gareth Southgate tendrá las dudas de Harry Maguire, que tuvo que ser sustituido en el encuentro ante Irán, y James Maddison, con un Harry Kane ya recuperado. No se prevén demasiados cambios en el 'once', con la misión de no imitar las sorpresas de otras 'grandes' como Argentina o Alemania.

La verticalidad de Christian Pulisic y Giovanni Reyna en los extremos y el olfato goleador de Timothy Weah, autor del gol del debut, serán el 'dolor de muelas' de la defensa inglesa. A lo que hay que sumar el trabajo de centrocampistas como Mackenie o Musa, del Valencia.





Estadio Al Bayt.EFE





