El post de Messi con la Copa del Mundo bate el récord de 'likes' de Instagram y supera... a un huevo

Leo Messi sigue haciendo historia. Ha ganado el gran trofeo que le faltaba, esa Copa del Mundo que se le había resistido en otras ediciones, y ya puede decir que ha ganado todas las grandes competiciones que ha disputado, tanto con el Barcelona como con Argentina, a la espera de más éxitos que logre con el Paris Saint-Germain y más copas que pueda ganar.

En este Mundial no ha ganado solo un trofeo, sino que también ha batido varios récords. Pero el que seguro no se esperaba la 'Pulga', era la de batir el tope de 'likes' en Instagram. Su post en la celebración con la Copa del Mundo ha alcanzado ya los 56 millones de 'me gustas', lo que supone una nueva marca. Es también

Lo gracioso del tema es que Leo ha batido a la que era, hasta ahora, la publicación con más 'me gustas' durante más de tres años, y se trata... de la foto de un huevo. Publicada el 4 de enero de 2019, el post se hizo con el propósito de batir el récord vigente por entonces, la de Kylie Jenner, con 18 millones.

Algo que logró con el paso de apenas 10 días, debido a que se convirtió en todo un fenómeno en las redes, y un meme para los más graciosos. Una nueva marca de Messi que, sin duda, no deja tener algo de surrealismo.